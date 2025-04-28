Барбара Ятта: о Папе Франциске и об искусстве, открытом для всех

Барбара Ятта: о Папе Франциске и об искусстве, открытом для всех

Апрель 28, 2025

воспринимал не только как собрание произведений, но и как средство евангелизации, утешения и межкультурного общения, открывающее глубины человеческой души.

Назначив Барбару Ятту директором Ватиканских музеев, он поручил ей важную задачу — сделать Ватикана доступными для всех, а не просто запылившимися коллекциями прошлого, предназначенными для избранных. Это стремление стало реальностью 26 марта 2015 года, когда Папа пригласил 150 бездомных в Сикстинскую капеллу, заявив: «Это ваш дом. Здесь двери всегда открыты для всех».

Как подчеркнула в интервью Vatican News , Папа Франциск всегда считал, что искусство должно быть доступным для каждого, независимо от социального статуса или происхождения.

При Папе Франциске Ватиканские музеи пережили изменения не только в структуре, но и в своей роли как культурного и духовного пространства. Этнологический музей Anima Mundi, в котором собраны артефакты различных культур — от Океании до Африки, стал ключевым звеном в его духовной миссии по созданию мостов между народами.

Символичным стало решение Папы Франциска разместить павильон Святейшего Престола на Венецианской биеннале 2024 года в женской тюрьме, расположенной на острове Джудекка. Этот жест стал ярким воплощением его убеждения, что те, кто оказался на обочине общества, должны быть поставлены в центр внимания, а искусство должно служить языком милосердия.

Папа Франциск на встрече с деятелями искусства (Венеция, 28 апреля 2024 г.)


Как вспоминает Барбара Ятта, Папа Франциск стремился сделать искусство доступным и интегрированным в общественное пространство. Именно по его инициативе музеи в Кастель Гандольфо и Латеранском дворце стали доступными для широкой публики, а также появилась возможность увидеть такое произведение, как «Воскресение Христа» кисти Перуджино, которое долгое время находилось в закрытой коллекции.


Источник: русская служба Vatican News

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