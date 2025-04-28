Барбара Ятта: о Папе Франциске и об искусстве, открытом для всех

Папа Франциск воспринимал искусство не только как собрание произведений, но и как средство евангелизации, утешения и межкультурного общения, открывающее глубины человеческой души.

Назначив Барбару Ятту директором Ватиканских музеев, он поручил ей важную задачу — сделать музеи Ватикана доступными для всех, а не просто запылившимися коллекциями прошлого, предназначенными для избранных. Это стремление стало реальностью 26 марта 2015 года, когда Папа пригласил 150 бездомных в Сикстинскую капеллу, заявив: «Это ваш дом. Здесь двери всегда открыты для всех».

Как подчеркнула в интервью Vatican News Барбара Ятта, Папа Франциск всегда считал, что искусство должно быть доступным для каждого, независимо от социального статуса или происхождения.

При Папе Франциске Ватиканские музеи пережили изменения не только в структуре, но и в своей роли как культурного и духовного пространства. Этнологический музей Anima Mundi, в котором собраны артефакты различных культур — от Океании до Африки, стал ключевым звеном в его духовной миссии по созданию мостов между народами.

Символичным стало решение Папы Франциска разместить павильон Святейшего Престола на Венецианской биеннале 2024 года в женской тюрьме, расположенной на острове Джудекка. Этот жест стал ярким воплощением его убеждения, что те, кто оказался на обочине общества, должны быть поставлены в центр внимания, а искусство должно служить языком милосердия.

Папа Франциск на встрече с деятелями искусства (Венеция, 28 апреля 2024 г.)



Как вспоминает Барбара Ятта, Папа Франциск стремился сделать искусство доступным и интегрированным в общественное пространство. Именно по его инициативе музеи в Кастель Гандольфо и Латеранском дворце стали доступными для широкой публики, а также появилась возможность увидеть такое произведение, как «Воскресение Христа» кисти Перуджино, которое долгое время находилось в закрытой коллекции.



Источник: русская служба Vatican News