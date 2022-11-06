Бахрейн, третий день. Папа встретился с молодежью разных вероисповеданий (+ ФОТО)

В субботу 5 ноября, в ходе апостольской поездки в Бахрейн, Папа Франциск встретился с молодежью разных вероисповеданий в школе Святейшего Сердца в городе Авали. Передает русская служба Vatican News.

Молодые люди, отметил Папа, не боятся быть вместе даже если они принадлежат к разным религиям, и без этого у Королевства Бахрейн «не было бы будущего»: именно молодежь, «беспокойные путешественники, открытые неизведанному», не боится вступать в диалог, «создавать шум» и становиться «основой для дружеского, солидарного общества».

Папа Франциск обратился к молодежи Бахрейна с тройным приглашением.

Во-первых, «усвоить культуру заботы». Она заключается во «внутренней эмпатии, внимательном взгляде, выводящем нас из самих себя». Культура заботы является противоядием к замкнутому миру, пропитанному индивидуализмом и «пожирающему своих детей». «Поступки Иисуса всегда вдохновлялись заботой», — сказал Папа и призвал молодежь стать «поклонниками заботы, художниками отношений».

«Однако, как и все в этой жизни, это требует неустанной тренировки. Поэтому не забывайте прежде всего заботиться о самих себе, не столько о наружности, сколько о внутреннем мире, о самой потайной и драгоценной части себя. Что же это за часть? Это ваша душа, ваше сердце».

Поясняя значение заботы, Папа добавил, что любовь — это не теленовелла и не романтическое кино:

«Любить означает принимать другого близко к сердцу, заботиться, отдавать свое время и свои дарования тем, кто в них нуждается, рисковать и превращать жизнь в самоотдачу, порождающую в свою очередь жизнь».

Второе приглашение, с которым Папа обратился к бахрейнской молодежи, — это «сеять братство», создавая добрые отношения со всеми. «Будьте чемпионами по братству!» — призвал Папа юношей и девушек:

«Ветры войны не утихают с техническим прогрессом. Мы с печалью констатируем, что во многих регионах растут напряженность и угрозы, иногда разгораясь до конфликтов. Но это часто происходит потому, что люди не работают над сердцем, потому что растягивают расстояния до других людей, и таким образом этнические, культурные, религиозные и другие различия становятся проблемами и страхами, и они изолируют, а не помогают расти вместе. И когда они кажутся более сильными, чем связывающее нас братство, они угрожают столкновением».

Третье приглашение, адресованное молодежи Королевства Бахрейн, — это приглашение «делать выбор». В жизни нельзя импровизировать, живя лишь инстинктом и одним мгновением: необходимо «заострить внутренний взгляд, научиться судить о ситуациях и улавливать главное», — пояснил Папа и призвал молодежь также научиться слышать голос Бога посредством «безмолвной молитвы, внутреннего диалога с Ним, храня в сердце то, что для нас полезно и приносит мир».

«Как Папа, я хочу вам сказать: Церковь с вами и очень в вас нуждается, в каждом из вас, чтобы омолодиться, чтобы исследовать новые стези, новые языки, чтобы стать жизнерадостнее и гостеприимней. Никогда не теряйте мужества, чтобы мечтать и жить с размахом!» — призвал Папа молодежь Бахрейна.