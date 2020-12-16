Австрийские епископы назвали культурным разрывом решение Конституционного суда об «ассистированном самоубийстве»

«Там, где людям предлагают возможность лишить себя жизни с помощью других в таких критических ситуациях, как тяжелая болезнь или старость, усиливается давление на больных и на стариков с тем, чтобы они ею воспользовались». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Австрийские епископы назвали «культурным разрывом» легализацию ассистированного самоубийства по решению Конституционного суда страны. Оно было вынесено 11 декабря после четырех апелляций, поддержанных швейцарской ассоциацией по продвижению эвтаназии Dignitas. Таким образом, были пересмотрены две статьи Уголовного кодекса, в которых речь идет об «убийстве по запросу» и об «ассистированном самоубийстве». Суд постановил, что запрет содействия в самоубийстве является неконституционным, поскольку он нарушает право на самоопределение.

Это абсолютно неприемлемое решение, заявили епископы, поскольку оно полностью порывает с принципом безоговорочной защиты жизни человека на последней стадии жизни, который до сих пор вдохновлял австрийское законодательство и с которым теперь происходит настоящий «культурный разрыв», — хотя эвтаназия в Австрии по-прежнему остается преступлением. Иерархи выразили полное несогласие с новыми нормами, настаивая на необходимости поставить акцент на паллиативном уходе.

«До сегодняшнего дня, — пишет на сайте Австрийской епископской конференции ее президент Франц Лакнер, — в Австрии каждый человек мог полагать, что его жизнь без каких-либо оговорок считается драгоценной, вплоть до момента естественной кончины».

«Там, где людям предлагают возможность лишить себя жизни с помощью других в таких критических ситуациях, как тяжелая болезнь или старость, усиливается давление на больных и на стариков с тем, чтобы они ею воспользовались. (…) Опыт Швейцарии и других стран, где ассистированное самоубийство уже допускается, показал шокирующие результаты: число самоубийств резко увеличилось, прежде всего среди людей преклонного возраста».

Президент австрийского епископата отметил также, что самоубийство, которое законодательные власти представляют как выражение «самоопределения» личности, на самом деле является следствием отчаяния: «Тот, кто изъявляет волю умереть, находясь в ситуации экзистенциального кризиса, болезни или усталости от жизни, не нуждается в помощи, чтобы покончить с жизнью, но нуждается в человеческой близости, в облегчении боли, в любви и поддержке», — подчеркивает монсеньор Лакнер, напоминая, что многочисленные церковные учреждения стараются обеспечить достойную смерть именно так, посредством паллиативного ухода.

Иерарх обращается к законодательной власти с требованием найти любой законный путь для того, чтобы сохранить действующий доныне запрет на ассистированное самоубийство. «Все австрийцы должны знать, что их жизнь драгоценна», — завершает свое воззвание архиепископ.