Аудиенции Папы будут снова проходить с участием народа

Прийти на аудиенцию смогут все желающие, без предварительной записи и без билета, сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Со 2 сентября будут возобновлены общие аудиенции Папы Франциска с участием народа. Согласно указаниям санитарных властей, в течение первого месяца они будут проходить не на площади Святого Петра и не в Зале Павла VI, как раньше, а во Дворе cвятого Дамасия (Cortile San Damaso) перед Апостольским дворцом.

Начало аудиенций — в 9 часов 30 минут. В них могут участвовать все желающие.

Вход во Двор святого Дамасия будет открыт начиная с 7.30 через Бронзовые ворота Апостольского дворца, — они расположены в правой колоннаде, обрамляющей площадь Святого Петра.