Ассоциация греческих археологов призывает ЮНЕСКО защитить собор Святой Софии

Ассоциация греческих археологов опубликовала открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле. Ученые выражают тревогу по поводу состояния древних христианских памятников – собора Святой Софии и монастыря Хора, который недавно также был превращен в мечеть, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox.

Авторы письма отмечают, что фотосвидетельства повреждений собора Святой Софии говорят о «мрачных перспективах его будущего».

Собор Святой Софии был построен в Византии в VI веке и долгое время оставался крупнейшим христианским храмом. Во времена Османской империи он использовался как мечеть. В XX веке получил статус музея под охраной ЮНЕСКО. В 2020 году власти Турции заявили, что возвращают собору статус мечети, что было осуждено не только ЮНЕСКО и представителями христианского мира, но и рядом мусульманских деятелей.

Повреждения дверей и мраморного пола в соборе святой Софии. Фото: gorthodox.com

Многочисленные сообщения о повреждениях в соборе появляются в СМИ с 2020 года. В качестве музея Айя-Софию посещало 18–19 тысяч человек в день, а в результате ее преобразования в мечеть количество посетителей ежедневно достигает 40–45 тысяч – это еще весной отмечали турецкие археологи и эксперты. Президент турецкой Ассоциации истории искусств Шариф Яшар отмечал, что собор Святой Софии является сейчас очень хрупким сооружением, которому вредит даже влажность человеческого дыхания.

Ассоциация греческих археологов в своем письме призывает ЮНЕСКО вмешаться, чтобы спасти объект Всемирного наследия. Ассоциация также намерена собирать резолюции и ходатайства о сохранении памятников.

«Мы обеспокоены известием о том, что в настоящее время ведутся работы над другим важнейшим византийским памятником Константинополя, бывшей католической церковью монастыря Хора (Карие Ками). В скором времени это здание будет также использоваться как мечеть. Сокрытие мозаик и фресок этого памятника, яркого образца палеологовского искусства, представляет собой акт искажения истории», – подчеркивают авторы письма.