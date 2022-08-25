Ассоциация греческих археологов призывает ЮНЕСКО защитить собор Святой Софии

Ассоциация греческих археологов призывает ЮНЕСКО защитить собор Святой Софии

Август 25, 2022

Ассоциация греческих археологов опубликовала открытое письмо генеральному директору Одри Азуле. Ученые выражают тревогу по поводу состояния древних христианских памятников – собора Святой Софии и монастыря Хора, который недавно также был превращен в мечеть, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox.

Авторы письма отмечают, что фотосвидетельства повреждений собора Святой Софии говорят о «мрачных перспективах его будущего».

Собор Святой Софии был построен в Византии в VI веке и долгое время оставался крупнейшим христианским храмом. Во времена Османской империи он использовался как мечеть. В XX веке получил статус музея под охраной ЮНЕСКО. В 2020 году власти Турции заявили, что возвращают собору статус мечети, что было осуждено не только ЮНЕСКО и представителями христианского мира, но и рядом мусульманских деятелей.

Повреждения дверей и мраморного пола в соборе святой Софии. Фото: gorthodox.com

Многочисленные сообщения о повреждениях в соборе появляются в СМИ с 2020 года. В качестве музея Айя-Софию посещало 18–19 тысяч человек в день, а в результате ее преобразования в мечеть количество посетителей ежедневно достигает 40–45 тысяч – это еще весной отмечали турецкие археологи и эксперты. Президент турецкой Ассоциации истории искусств Шариф Яшар отмечал, что собор Святой Софии является сейчас очень хрупким сооружением, которому вредит даже влажность человеческого дыхания.

Ассоциация греческих археологов в своем письме призывает ЮНЕСКО вмешаться, чтобы спасти объект Всемирного наследия. Ассоциация также намерена собирать резолюции и ходатайства о сохранении памятников.

«Мы обеспокоены известием о том, что в настоящее время ведутся работы над другим важнейшим византийским памятником Константинополя, бывшей католической церковью монастыря Хора (Карие Ками). В скором времени это здание будет также использоваться как мечеть. Сокрытие мозаик и фресок этого памятника, яркого образца палеологовского искусства, представляет собой акт искажения истории», – подчеркивают авторы письма.

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