Ассоциация борьбы с насилием над детьми заявила о новом феномене

Очередное преступление в Сети выявлено итальянской ассоциацией по защите детей. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Интернет-портал, включающий 2652 видеороликов и фотографий педопорнографического содержания, запечатлевших надругательство матерей над своими детьми: это шокирующее открытие сделал 26 ноября президент ассоциации защиты детей от насилия «Метер» священник Фортунато Ди Ното. Он незамедлительно передал сведения компетентным органам и связался с провайдером.

За последние 12 дней «Метер» заявила в полицию более чем о 100 тысячах видеороликов с детской порнографией, размещенных известной социальной сетью и разделенных на группы с названиями, связанными с материнством. Некоторые женщины на этих кадрах не скрывают своего лица.

Этот преступный феномен, ускользнувший от внимания компетентных органов, считает Ди Ното, требует особого вмешательства: хотя были идентифицированы некоторые авторы надругательств, необходимо идентифицировать и маленьких жертв насилия. «Недостаточно лишь закрыть аккаунт, скрыть или заблокировать портал. Этого теперь недостаточно, поскольку тот, кто все это реализует, распространяет, занимает веб-пространство, — это в любом случае педопорнограф, преступник, остающийся безнаказанным, поскольку его невозможно идентифицировать».

В особенности Ди Ното возмущает тот факт, что на «колоссы Интернета» не возложена обязанность предоставлять данные для идентификации преступников, но они могут это сделать лишь «на добровольной основе». Священник задается вопросом, почему проявляется подобное снисхождение, а обязанность предоставлять данные преступника до сих пор не закреплена юридически.