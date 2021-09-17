Архипастыри Архиепархии Божией Матери в Москве обратились к верным в связи с единым днем голосования

Обращение к верующим Архиепархии в связи с единым днем голосования

Дорогие братья и сестры!

19 сентября 2021 г. в России – единый день голосования. В нашей стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. Как известно, в этом году голосование проводится в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Согласно Учительству Католической Церкви, верующие призваны исполнять общие для всех гражданские обязанности, «руководствуясь христианской совестью» [II Ватиканский Собор. Пастырская Конституция о Церкви в современном мире «Gaudium et spes», п. 76]. Папа Франциск подчеркивает: «Мы больше не можем утверждать, что религия должна ограничиваться частной сферой, что она нужна лишь для подготовки душ к небу. Мы знаем, что Богу угодно счастье людей и на этой земле […]. Никто не может заставить нас отодвинуть религию в тайную интимную сторону личности, полностью отказаться от влияния на социальную и национальную жизнь, не беспокоиться о здоровье институтов гражданского общества, не высказываться о событиях, интересующих граждан» [Франциск, Апостольское обращение «Evangelii gaudium», п. 182].

Приглашаем верующих нашей Архиепархии – совершеннолетних граждан Российской Федерации – принять участие в выборах и отдать свои голоса в соответствии с убеждениями по совести. Все приходы и общины просим особым образом молиться о благословении и свете Святого Духа для нашей страны и всех ее жителей.

Наша молитва и участие в столь важном для страны событии пусть будут проявлением искренней христианской любви в ее конкретном гражданском измерении, ведь, как нам напоминает Папа, «любовь бывает не только в тесных и близких отношениях, но и в макро-отношениях: социальных, экономических, политических» [Франциск, Энциклика «Fratelli tutti», п. 180]. «Мы любим прекрасную планету, куда поместил нас Бог, и любим населяющее ее человечество со всеми его трагедиями и усталостью, жаждой и надеждами, ценностями и слабостями. Земля — наш общий дом, и все мы — братья» [Франциск, Апостольское обращение «Evangelii gaudium», п. 183].

Настоятелей приходов просим зачитать это обращение во время приходских объявлений на всех воскресных Мессах 19 сентября.

С благословением,

+ Павел Пецци

Митрополит Архиепархии

+ Николай Дубинин

Вспомогательный епископ

Москва — Санкт-Петербург, 16 сентября 2021

Источник: ВКонтакте