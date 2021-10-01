Архиерейский собор РПЦ не будет рассматривать вызвавший споры документ по ЭКО

Проект документа «Отношение Русской Православной Церкви к экстракорпоральному оплодотворению», который был встречен критикой в обществе и Церкви, не будет выноситься на утверждение Архиерейским собором, который запланирован на ноябрь, сообщил председатель Синодальной комиссии по биоэтике епископ Петергофский Силуан.

Документ, который конкретизирует позицию Церкви по ЭКО, выраженную около 20 лет назад в «Основах социальной концепции РПЦ», подготовили в ходе заседаний Межсоборного присутствия РПЦ. Проект носит рекомендательный характер, утверждать его предполагалось на Архиерейском соборе РПЦ. Он был представлен на церковных ресурсах и встретил критику среди светской и церковной аудитории.

«На Архиерейский собор разработанный ранее документ по ЭКО выноситься не будет. Но на собор вынесут документ «О неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия», разработанный комиссией межсоборного присутствия. По этому вопросу позиция церкви не поменялась, это учение нашей Церкви, которое было ясно всегда. Но возникали некоторые причины, чтобы церковь еще раз об этом заявила, но не пространно, а конкретным документом», — рассказал РИА Новости епископ Силуан.

Позже он заявил журналистам, что в отношении проблематики экстракорпорального оплодотворения в комиссии хотят «получить хотя бы внутри церковного сообщества консенсус и надеются на плодотворную дискуссию». По его словам, замечания, высказанные к документу по ЭКО, показали, что «эта тема очень сложная» и единый документ пока быть выработан не может.

«Мы хотим избежать ситуации, когда документы выносятся на обсуждение, а общество даже не понимает, зачем Церковь так быстро реагирует на общественный вызов. Если еще научное сообщество не выработало однозначного мнения, и государство молчит, зачем Церковь заявляет свою однозначную позицию», — заключил глава комиссии.