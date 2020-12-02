Архиепископ Вашингтонский надеется, что с Джо Байденом можно будет договориться

Кардинал Уилтон Грегори считает, что может договориться с Джо Байденом. Об этом он заявил в интервью порталу Crux.

В ожидании окончательного подтверждения победы Джо Байдена в президентской гонке, архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори, ставший на днях кардиналом, заявил, что, хотя новая Вашингтонская администрация, безусловно, создает проблемы для Католической Церкви, однако у них есть и много весьма важных точек соприкосновения, включая борьбу с расизмом.

«Я думаю, очень важно, чтобы Церковь вовлекала администрацию Байдена, взаимодействовала с ней и вела диалог, как по вопросам, которые мы считаем проблемными, конфликтными, так и по тем вещам, которыми мы можем реализовывать вместе, разделяя общие ценности», — сказал кардинал в интервью Crux.

Общие интересы, по мнению кардинала, лежат в области оказания более глубокого уважения достоинства иммигрантам, запрете смертной казни, решении вопросов расовой и социальной справедливости.

При этом иерарх назвал уважение к нерожденной жизни и уважение к жизни на ее конечных стадиях тем, в чём можно обнаружить явное расхождение мнений.

Уилтон Грегори был назначен архиепископом Вашингтона в 2019 году и входит в число 13 прелатов, которые получили пурпурные шапку от Папы Франциска 28 ноября, накануне церковного Адвента. Он также стал первым в истории США кардиналом-афроамериканцем.