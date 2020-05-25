Архиепископ Павел Пецци выразил соболезнование в связи с кончиной Анатолия Красикова

На сайте информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве появилась следующая запись:

Директору Института Европы РАН,

члену-корреспонденту РАН

Алексею Анатольевичу Громыко

Глубокоуважаемый Алексей Анатольевич,

я с глубокой скорбью узнал, что Господь призвал к себе Анатолия Андреевича Красикова, выдающегося российского ученого и общественного деятеля, чья судьба оказалась по воле Божией неразрывно связана с судьбой Католической Церкви в XX веке. Молодым журналистом, в возрасте 30 лет, он был аккредитован от ТАСС на II Ватиканском Соборе, и это событие, как он сам не раз признавался, изменило его личность и его судьбу. Всю свою жизнь он, будучи православным христианином, испытывал глубочайшую симпатию к Католической Церкви и смело делился ей. Благодаря его мужеству и честности множество людей в Советском Союзе имели возможность получить объективную информацию о жизни Католической Церкви – настолько, насколько это в принципе было возможно в то время. Впоследствии свой богатый опыт он имел возможность реализовать и в сфере взаимоотношений Церкви и государства, и в научной сфере.

«Я — оптимист. Несмотря ни на что, мы обречены на диалог», — говорил профессор Красиков, имея в виду как диалог между Церквами, так и диалог Церкви и общества. Тема религиозной свободы и диалога как единственной возможности сохранения этой свободы была центральной в его служении как ученого и общественного деятеля. Уверен, что он сам сознавал свою работу именно как служение ради славы Божией и его царства.

Всех, кто был знаком с Анатолием Андреевичем, не могли не поразить его подлинная интеллигентность, доброта и мудрость. Вместе с его близкими, друзьями и учениками, и мы все, кому выпало счастье встретить его, благодарим Бога за дар его жизни и служения.

С благодарностью и молитвой,

Архиепископ Павел Пецци

Митрополит Архиепархии

Божией Матери в Москве

Москва, 22 мая 2020 года