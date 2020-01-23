Архиепископ Павел Пецци возглавил экуменическую молитву в московском Кафедральном соборе (+ФОТО)

22 января в разгар Недели молитв о единстве христиан (тексты для нее в этом году подготовили христиане различных конфессий с островов Мальта и Гозо) в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской собрались на совместное экуменическое богослужение представители различных христианских Церквей: Римско-Католической и Русской Православной, а также Евангелическо-Лютеранской, Баптистской, Ассирийской и Армянской Католической. Молитвенное бдение возглавил архиепископ-митрополит Павел Пецци.

В своем вступительном слове и краткой проповеди Владыка Павел призвал поразмыслить над обстоятельствами кораблекрушения, в которое попали арестованный апостол Павел и его спутники, направлявшиеся по морю в Рим на императорский суд. Всего на борту терпящего крушение судна находилось 276 человек. Все они испытывали страх, но апостол Павел был абсолютно уверен, что его жизнь зависит не от стихии, но от воли Бога, Которому он служит и поклоняется. Павел твердо верил, что сумеет добраться до Рима и предстать перед императором. Из этой веры он и почерпнул силы, чтобы обратиться к своим попутчикам и возблагодарить Бога. Павлу удалось приободрить людей. Вслед за Павлом путешественники преломили хлеб, что стало внешним выражением их веры в слова утешения и объединившей их новой надежды. Корабль разбился, ценный груз затонул, но благодаря Божественному Провидению все людские жизни были спасены. Люди с разной судьбой, которые ранее не могли договориться между собой, оказались в одной лодке и были выброшены волнами на остров Мальта. И именно здесь, греясь у костра, в окружении местных жителей, которые ничего не знали ни о чужестранцах, ни об их культуре и языке, спасенные 276 человек вдруг ясно осознали свое единство. Они осязаемо ощутили «немалое человеколюбие» местных жителей, благодаря которому смогли согреться, получить пищу и укрыться от непогоды. Именно человеколюбию, христианскому единству, готовности с любовью принять тех, кто не разделяет наш язык, культуру или веру, были посвящены выступления архиепископа Павла Пецци.

Воззвания общей молитвы произносились по очереди представителями всех Церквей, принявшими участие в экуменическом богослужении. В них прозвучали прошения о даре примирения, исцеления от болезненных воспоминаний и ранящих предубеждений; о духе смирения; о благодати упования, укрепляющей в испытаниях и помогающей постичь благой Божий замысел спасения; о жизни вечной в доме Небесного Отца; об укреплении духа истинного братства и солидарности, преодолевающего границы и разделения и приумножающего радость, готовность к щедрому делению и восприятию благодати. Молитвенные воззвания сопровождались песнопениями хора Евангелическо–Лютеранской Церкви и литургического хора московского Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Ольга Дубягина,

наш внештатный корреспондент

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