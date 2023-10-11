Архиепископ Павел Пецци призывает молиться о мире в Святой Земле

Дорогие собратья в священническом служении, монашествующие, братья и сестры во Христе!

Все мы с тревогой и беспокойством переживаем те горестные вести, которые приходят сегодня из Святой Земли, где вновь народы обращаются друг против друга и проливается кровь ни в чем не повинных людей.

Я приглашаю всех вас соединиться со мной в молитве о том, чтобы Милосердный Господь ниспослал мир Израилю и всем живущим в нем людям, даровал мужество и мудрость всем, от кого зависит прекращение насилия и спасение человеческих жизней. Вместе со Святейшим Отцом мы соболезнуем семьям погибших и молимся о них и обо всех, кто переживает сегодня часы ужаса и страдания.

Прошу включить прошения о мире в Святой Земле в молитву верных в ближайшие дни, священников – по возможности совершить Святую Мессу в этом намерении, и всех верных – помнить об этом в своих молитвах.

Ваш во XP,

+ Павел Пецци

Источник: Информационная служба Архиепархии

Фото: Ali Jadallah/Anadolu