Архиепископ Павел Пецци: президент РФ не может пригласить Папу без поддержки РПЦ

Архиепископ Павел Пецци: президент РФ не может пригласить Папу без поддержки РПЦ

Июль 02, 2019

Архиепископ-митрополит , Ординарий Архиепархии Божьей Матери в Москве, дал интервью Радио Ватикана – Vatican News на тему предстоящей встречи Святейшего Отца с президентом Российской Федерации: 4 июля Владимир в третий раз встретится с Папой Франциском в Ватикане, после визита в ноябре 2013 и в июне 2015 года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Это продолжение диалога, начавшегося уже давно, — сказал российский иерарх – Хотя я не знаю повестки встречи, могу предположить, что за столом переговоров обязательно будут затронуты темы, дорогие Святейшему Отцу: продвижение мира, защита общего дома, защита творения». Что касается темы продвижения мира, архиепископ Пецци пояснил: «Мы хорошо знаем, что Россия – это страна, немаловажная для дела мира, которая может позволить достижение столь важной цели. Кроме того, Папа очень заинтересован в установлении мира между народами, о чем он часто говорит».

Можно ли предположить, что президент В. Путин во время этой встречи пригласит Папу в Россию? — спросил корреспондент ватиканской информационной службы Ф. Пиана, на что митрополит ответил: «Лично я на это надеюсь. Но думаю, что это не входит в намерения Владимира Путина. Для Папы Франциска важно, чтобы в каждой конкретной нации формальное приглашение исходило от политической власти. Но в первую очередь именно религиозный компонент этой страны должен быть заинтересован в приезде Папы. И до настоящего момента мне кажется, что со стороны Русской Православной Церкви, наиболее значимого религиозного элемента, официального приглашения не было. Поэтому я не думаю, что российский президент сможет сделать подобный шаг по собственному желанию, не имея чёткой поддержки со стороны Православной Церкви».

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