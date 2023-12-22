Архиепископ Павел Пецци: отношения с православными – «добрые, иногда с хорошими сюрпризами»

Ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци посетил 17 декабря нижегородский приход Успения Пресвятой Девы Марии, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Архиепархии.

В ходе визита иерарх встретился с прихожанами, чтобы ответить на их вопросы – об отношениях с православными братьями и светскими властями, о служении бедным, а также о том, каким образом рождаются малые общины и группы внутри прихода.

Отношения с православными архиепископ охарактеризовал как «добрые, иногда с хорошими сюрпризами». Он рассказал о том, как во время недавнего визита в один регион ему позвонил местный православный митрополит и извинился, что не смог присутствовать на встрече, на которую его пригласили. «Он и не обязан присутствовать, а тем более – не обязан звонить, – сказал епископ. – И сила такого маленького знака больше, чем если бы мы просто встретились «по протоколу», и я бы не узнал такой доброты и человечности. И я сказал ему об этом, что такой краткий звонок имеет великую ценность».

Во время визита архиепископ Павел отслужил Мессу, встретился также с министрантами и с общиной сестёр-фелицианок.

Нижегородские власти намерены передать католическому приходу находящееся по соседству с нынешней церковью здание исторического храма, перестроенное до неузнаваемости в советский период. Городские власти увидели в квартале вокруг храма новый туристический кластер. Появилась идея превратить квартал в место притяжения жителей и гостей Нижнего Новгорода, образовав здесь особое историко-культурное пространство, где смысловой доминантой станет католический храм. Уже сейчас приход предлагает горожанам богатую программу концертов, лекций, выставок, экскурсий и других мероприятий.

Сам нынешний храм – бывшая конюшня в купеческой усадьбе, построенная более ста лет назад. Он постоянно требует сложных и затратных ремонтных работ. Принято решение изменить фасад здания, придав ему вид, в большей степени свойственный католической церкви.



(Фото: Ольга Галкина / cathmos.ru)