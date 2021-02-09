Архиепископ Павел Пецци о протестах в России: «Необходимо дать реальные ответы на беспокойство людей»

Архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве: «Я думаю, что роль Робин Гуда, которую Запад возлагает на Навального, несколько преувеличена. При этом следует добавить, что государство должно дать людям, которые вышли на улицы, более убедительные ответы. Ограничиться лишь законным регулированием этого протеста, утверждать, что всё хорошо и нет проблем, мне кажется недостаточным. За исключением некоторых эксцессов, люди вышли на улицы мирно и цивилизованно. К выраженному людьми беспокойству нужно относиться серьезно, нельзя просто сказать, что его нет. То, что некоторая часть общества недовольна текущей ситуацией, это факт».

Архиепископ Павел Пецци по телефону ответил на вопросы информационного агентства Итальянской конференции епископов S.I.R. касательно вопросов, которые продолжают беспокоить Европу и мир, в свете уличных демонстраций, начавшихся сразу после возвращения Алексея Навального на родину и задержаний протестующих по всей Российской Федерации.

– Владыка Павел, что происходит? На улицы выходит молодёжь, почему?

– Во-первых, считаю правильным сказать, что на улицы выходит не только молодежь, но и семьи, взрослые и даже пожилые люди. Таким образом, протест не касается только одной части, но всех слоев российского общества. Во-вторых, последние демонстрации были конкретно связаны с развитием дела Навального сразу после его возвращения из Германии, где он лечился. Однако, если посмотреть шире, я считаю, что мы имеем дело с проявлением дискомфорта, и в этом смысле сегодня и, в целом, в последние годы эти проявления отличаются от того, что мы видели в 90-е годы. Тогда появились признаки надежды и обновления. А сегодня вместо этого возникает дискомфорт.

– Дискомфорт от чего?

– В первую очередь, это связано с тем, как государство управляет текущей ситуацией в стране. И отчасти это связано с извечной проблемой коррупции. В России почти каждый день госорганы предпринимают антикоррупционные действия, но, похоже, это зло не прекращается. Население демонстрирует ожидание перемен, которые, однако, не наступают. Мы продолжаем говорить о борьбе с коррупцией, но в итоге кажется, что коррупция, наоборот, распространяется. В этом контексте началась пандемия, с которой, на мой взгляд, здесь справились хорошо, но не всегда четко говорилось о серьёзности ситуации. Это отсутствие ясности, как мне кажется, привело к нарастанию дискомфорта.

– С экономической точки зрения, как держится страна?

– Экономический вопрос не был в центре внимания протестующих ни в одном регионе России, если я не ошибаюсь. В некоторых субъектах страны беспокойство было связано со сменой губернаторов. Однако мы не можем скрыть тот факт, что с экономической точки зрения кризис существует, он достаточно серьезен, и международная конъюнктура, включая некоторые предубеждения о России, не помогает ситуации. Но, повторяю, на мой взгляд, кризис не был одной из главных тем демонстраций.

– Да, в центре внимания было отсутствие свободы оппозиции, и ситуация с Навальным как раз иллюстрирует этот факт. Запад считает Навального кем-то вроде Робина Гуда…

– Лично я думаю, что роль Робина Гуда, которую Запад возлагает на Навального, несколько преувеличена. При этом следует добавить, что государство должно дать людям, которые вышли на улицы, более убедительные ответы. Ограничиться лишь законным регулированием этого протеста, утверждать, что всё хорошо и нет проблем, мне кажется недостаточным. Сегодня обществу нужны более существенные ответы. За исключением некоторых эксцессов, люди вышли на улицы мирно и цивилизованно. К выраженному людьми беспокойству нужно относиться серьезно, нельзя просто сказать, что его нет. То, что некоторая часть общества недовольна текущей ситуацией, это факт. И в этом смысле, я считаю, власти должны осознать необходимость дать конкретные ответы.

– Какие? Какие указания или советы даёт Церковь?

– Я не знаю. И я должен также сказать, что это не задача Церкви – давать указания. Считаю важным не упускать из виду или, скорее, заново открыть для себя принцип общего блага, который составляет одну из основ социальной доктрины Церкви. Или, если хотите, эту идею, которую недавно выразил Папа, сказав, что для общего блага, для братства мы должны предпринимать ежедневные шаги. Я думаю, вот точка зрения и перспектива, из которой стоит исходить.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве