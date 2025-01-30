Архиепископ Павел Пецци о Неделе молитв о единстве христиан

К завершению Недели молитв о христианском единстве компания Blagovest Media International взяла интервью у архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве, председателя Конференции католических епископов России и сопредседателя Совета Христианского межконфессионального консультативного комитета стран СНГ и Балтии.

Архиепископ Павел в своем обращении к русскоязычным католикам и христианам других конфессий сказал об особом значении нынешнего года. 2025-й – это год 1700-летнего юбилея Никейского собора, который является символом единства христиан, очищения от ереси и создания первой версии Символа веры. Перед всеми секулярными вызовами нашего тревожного времени, конфликтов и соблазнов, христиане должны особо ощущать Христа и путь к Нему как единственный путь ко спасению.

Я думаю, что в этом Юбилейном году Неделя молитв о единстве христиан имеет особое значение, и прежде всего мы должны задуматься о своей вере. Не о том, веруем ли мы, что единство есть или когда-нибудь будет, а веруем ли мы в Иисуса Христа Воскресшего, Который уже создал это единство. Единство уже существует.

Вот, на мой взгляд, вызов этого года (хотя я не очень люблю слово «вызов»). Думаю, Папа Франциск неслучайно назвал этот Юбилей «Годом надежды», когда все мы призваны стать паломниками надежды. Почему? Потому что единство, как и победа Христа над злом, это то, что происходит в истории, еще находится в пути.

Мы пока не достигли полного единства. Зло не исчезло из мира. Но тогда как же существует это единство? Прежде всего – как Свет, который ведет нас.

Наше общение, наше единство – это единство тех, кто, как израильский народ, выходит из Египта, следуя за этим Светом. Конечно, пока мы находимся в пути, вокруг много греха, много предательства.

Мы очень часто забываем об этом единстве, не осознаем его. Нередко мы даже действуем – увы! – против этого единства. Но этот путь дан нам, чтобы очиститься.

Апостол Иоанн именно об этом пишет в своем Первом послании, где говорит о единстве: кто имеет надежду, то есть уверенность в том, что Христос уже победил зло, уже создал это единство, очищает себя и становится так же чист, как сам Христос. Я думаю, что главное здесь – это именно сознание того, что во Христе мы уже едины.

Размышляя об этом, мы вспоминаем юбилей Никейского собора. Почему? Потому что Символ веры, который был принят в Никее, очень простой. Фактически все, кто следует за Христом, все, кто признает Его Сыном Божиим, настоящим Богом и настоящим Человеком, к этой вере уже присоединены. Вот чего мы можем достичь, празднуя этот юбилей.

На нашей встрече я подчеркнул именно этот аспект: несмотря на то, что у нас нет полного общения, мы все не только признаем, но можем и произносить этот Символ веры. Но когда мы произносим эти слова, мы уже находимся в единстве.

Здесь, в России, мы решили в полноте реализовать задачи этого Юбилейного года. То есть, как призывает нас Папа Франциск, быть паломниками надежды. А кто такой паломник? Прежде всего тот, кто идет к определенной цели. Паломник – это не бродяга, который не знает, куда идти. Если у нас нет цели, то мы не можем нести надежду, потому что надежду несет именно паломник.

Паломник не только знает о цели, он знает, что сама цель пришла к нему, не оставила его, и сопровождает его в пути. Вспомним слова Иисуса «Я есть путь и истина и жизнь». То есть Я есть метод, Я есть маршрут паломничества, Я есть и цель. А также содержание этого пути. Это очень важные слова. Иисус просит верить в Него, потому что, когда мы в Него веруем, у нас и появляется надежда.

И поэтому мы решили здесь, в России, сделать акцент на паломничестве. И у нас произошло чудо. Папа Франциск подарил нам в Риме список иконы Божьей Матери «Спасение народа римского». Папа Франциск очень любит этот образ, и мы все знаем, что эта икона – икона единства христиан во Христе, но это также икона, которая сопровождает нас в нашем пути.

Эта икона уже прибыла в Россию и начала свое паломничество. В течение этого года она будет посещать католические приходы, и – почему бы и нет? – приходы других христианских деноминаций, если они этого пожелают. Мы можем совместно организовать какой-то этап такого паломничества.

Мы стараемся развивать паломническую службу. У нас организованы уже два паломничества в Рим: одно – в марте, а другое в октябре. Кроме того, формируется календарь внутренних, внутрироссийских паломничеств. Мы прекрасно понимаем, что в сегодняшних условиях мало верующих сможет поехать в Рим.

Кроме четырех католических епархий в России, кафедральных соборов, мы наметили и другие храмы, которые в течение этого года станут местами паломничеств. Уже создаются общины, группы для организации и совершения этих путешествий.

Дорогие братья и сестры, я желаю всем вам войти в это паломничество жизни, вкусить его и почувствовать, как здорово, как хорошо, когда люди находятся в единстве.

Я желаю всем вам не только снова открыть для себя надежду, но принести ее многим людям, которые находятся в отчаянных условиях. Принести всем им надежду и веру, что со Христом мы непобедимы, что со Христом мы достигнем цели. И цель – это счастье, полнота нашей жизни.

Но мы уже на этой земле предвкушаем это полное счастье. Примите на это мое благословение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. С Богом!



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