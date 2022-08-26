Архиепископ Павел Пецци: нужно терпеливо продолжать диалог с Русской Православной Церковью

«Не думаю, что отмена визита Патриарха Кирилла в Казахстан означает окончание диалога», — отметил архиепископ Павел Пецци, комментируя опубликованное 24 августа 2022 года заявление Московского Патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отказался от участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в столице Казахстана 14-15 сентября 2022 года, и от возможности встретиться там с Папой Римским Франциском.

В беседе с агентством SIR митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве (и одновременно — председатель Конференции католических епископов России) не скрывал своей печали. «Мне сложно сказать, что побудило Патриарха счесть визит в Нур-Султан нецелесообразным. Однако я не считаю, что это означает окончание диалога. Все указывает на то, что диалог между Католической Церковью и Русской Православной Церковью будет продолжен и углублен», — цитирует иерарха Vatican News.

«Не столько нужно искать другие каналы диалога, сколько терпеливо продолжать тот, который ведется сейчас. Христианские лидеры имеют достаточный вес и потенциал, которые помогают укреплять пути мира. Папа твердо придерживается этой точки зрения, особенно в том, что касается прощения. На мой взгляд, христианские лидеры должны инициировать процесс и путь очищения памяти, взаимного прощения и принятия. Кроме того они могли бы сесть за общий стол, даже вне форума, чтобы сначала посмотреть друг другу в глаза и воспринять себя в Божией перспективе. Тогда, возможно, придет и желание быть подлинными строителями мира, как говорит Папа», — сказал архиепископ Пецци.