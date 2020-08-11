Архиепископ-митрополит Павел Пецци отметил свой 60-летний юбилей

Архиепископ-митрополит Павел Пецци, ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России, отметил 8 августа свой 60-летний юбилей.

Павел (Паоло) Пецци родился 8 августа 1960 года в коммуне Русси близ Равенны (итальянская область Эмилия-Романья). Учился в Папском Университете Святого Фомы Аквинского (Ангеликум) в Риме, получив в 1987 году степень бакалавра философии, а в 1990 г – бакалавра богословия. Позже, в 2000 году, защитил докторскую диссертацию в области пастырского богословия («Католическая Церковь и новая евангелизация в Сибири») в Папском Латеранском Университете в Риме.

22 декабря 1990 года был рукоположен во пресвитера, вступив в ряды Братства священников-миссионеров Святого Карла Борромео, связанного с движением Comunione e liberazione. В 1993-1998 гг. — декан Центрального деканата Апостольской администратуры для католиков латинского обряда азиатской части России (нынешней Римско-Католической Преображенской епархии в Новосибирске), главный редактор «Сибирской католической газеты».

С 1994 года является сотрудником фонда «Христианская Россия», задача которого — популяризация на Западе наследия Русской Православной Церкви, издание и распространение христианской литературы в России. С 2004 года отец Павел преподавал пастырское богословие в Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. В 2006-2008 гг. был ректором этой семинарии.

21 сентября 2007 года Папа Бенедикт XVI назначил отца Павла Пецци ординарием Архиепархии Божией Матери в Москве с возведением в достоинство архиепископа-митрополита Российской церковной митрополии. На этом посту он сменил архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который в течение 16 лет возглавлял эту поместную Церковь, а затем был переведен на Минско-Могилевскую митрополичью кафедру.

Епископская хиротония Павла Пецци имела место в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве 27 октября 2007 года. Мессу, в ходе которой Павел Пецци принял благодать епископского служения, возглавил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому сослужили: Апостольский нунций в РФ архиепископ Антонио Меннини, трое правящих католических епископов России – Иосиф Верт, Клеменс Пиккель и Кирилл Климович, – а также архиепископ Астаны (Казахстан) Томаш Пэта и епископ города Паринтинс (бразильская Амазония) Джулиано Фриджени.

26 июля 2011 года архиепископ Павел Пецци получил российское гражданство. В январе 2011 года он был избран председателем Конференции католических епископов России сроком на три года, в 2014 году переизбран на новый срок. В марте 2020 года вновь был избран на тот же пост.

По материалам Благовест-инфо

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет Владыку Павла со славным юбилеем и желает ему дальнейшего плодотворного служения на благо католической общины в России. Многая и благая лета!