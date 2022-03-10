Архиепископ Кёльнский посетил приходы РПЦ в Бонне и Кёльне

6 марта 2022 года, в Неделю сыропустную, Архиепископ Кёльнский кардинал Райнер Мария Вёльки посетил храм во имя святой царицы Елены Покровского прихода в Бад-Годесберге (Бонн).

В присутствии прихожан, собравшихся на воскресную службу, его приветствовал настоятель прихода иерей Евгений Теодор. Он поблагодарил кардинала Вёльки за визит солидарности, особенно ценный на фоне происходящих в мире событий. Отец Евгений также отметил, что Покровский приход состоит из представителей разных национальностей: здесь русские, белорусы и украинцы вместе возносят Богу молитвы о мире, информирует сайт Берлинско-Германской епархии.

Кардинал Райнер Мария Вёльки в своем обращении к собравшимся в храме подчеркнул, что привычное обращение «братья и сестры» приобретает в наши дни особое значение: «Оно напоминает, что мы братья и сестры не только во время благоденствия, но должны являть духовное родство и в дни трудностей и испытаний».

Христиане не на словах, а на деле знают, что такое прощение и примирение, поскольку их духовная идентичность произрастает из тайны смерти и воскресения Спасителя, которые несут миру послание о прощении и примирении. «Если мы серьезно относимся к этому посланию, то не можем не видеть Христа в наших ближних. Господь смотрит на нас глазами друг друга. И мы знаем, что все мы созданы по образу Божию», – отметил архиепископ.

5 марта кардинал Вёльки посетил приход во имя святых равноапостольных Константина и Елены в Кельне и присутствовал на вечернем богослужении.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС / Фото: Берлинско-Германская епархия