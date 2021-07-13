Архиепископ Кондрусевич: Мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями греха и несправедливости

Личная судьба белорусов и судьба белорусского общества зависит от самих людей, заявил почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич 11 июля на Мессе в костеле Пресвятой Троицы в Радошковичах.

Святая Месса, на которой выступил известный католический иерарх, служилась во время проходившего «Купаловского феста», передает БелаПАН.

По словам архиепископа Кондрусевича, будущее зависит от выбора: «хотим мы изменить свою духовную жизнь на лучшую или выбираем жизнь в грехе».

«Общественно-политический кризис, который мы сейчас переживаем, это результат нашей греховной жизни и попрания основополагающего христианского принципа «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали», — в свою очередь цитирует иерарха официальный портал Catholic.by. — Поэтому в нашей общественной жизни мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями греха и несправедливости, и, пользуясь социальным учением Церкви, должны путем обращения, прощения и примирения стремиться к мирному разрешению переживаемого кризиса».

Именно к этому, считает монс. Кондрусевич, призывает в своей поэзии Янка Купала.

Архиепископ напомнил, что главной задачей Церкви сейчас является провозглашенная святым Иоанном Павлом II «новая евангелизация» — провозглашение истины Евангелия современными методами. Так, например, во время Синода Епископов 2012 года особое внимание было обращено на культуру, искусство и литературу в деле передачи Евангелия.

«Это хорошо понимал наш знаменитый земляк Янка Купала: белорус по происхождению, католик по крещению и поэт по призванию. <…> Он оставил после себя богатое художественное наследие, имеющее не только литературное значение, но и духовно-евангелизаторское, — отметил Кондрусевич. — В его произведениях воплощены духовные устремления человека и высокие моральные качества, а также право руководствоваться в своих поступках собственным выбором, желание найти справедливость».

«Купаловский фест» традиционно проводится в июле при храме, где был крещен Янка Купала, по инициативе радошковичского настоятеля ксендза-каноника Юрия Быкова в сотрудничестве с Государственным литературным музеем Янки Купалы.