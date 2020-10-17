Архиепископ Иван Юркович о борьбе с COVID-19 и интеллектуальной собственности

Право на интеллектуальную собственность всегда должно быть признано, однако нельзя допускать, чтобы оно стало препятствием для распространения вакцины против COVID-19, заявил архиепископ Иван Юркович, представляющий Св. Престол при ООН в Женеве, обращаясь к Всемирной торговой организации.

Патенты не должны ставить преграды своевременному доступу к медицинской продукции по умеренным ценам, включая вакцины и лекарства, или же препятствовать научным исследованиям и производству препаратов для борьбы с COVID-19, отметил иерарх, выступая на Совете по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

«Хорошо спроектированная система интеллектуальной собственности, — пояснил Юркович, — должна уравновешивать частные права изобретателей и общественные потребности». С одной стороны, эти права всегда следует признавать, также и с целью продвижения исследований и поисков решений на благо нуждающихся, с другой стороны – важно помнить, что права интеллектуальной собственности не являются самоцелью, но лишь средством для достижения определенной цели. Поэтому они должны подчиняться требованиям общего блага, подчеркнул прелат, добавив, что необходимо усилить механизмы контроля за логикой рынка.

Монсеньор Юркович процитировал святого Иоанна Павла II: «Закон прибыли как таковой не может применяться к тому, что основоположно для борьбы с голодом, с болезнью и с бедностью».

Постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН призвал ставить в центр всего достоинство человека, в духе солидарности внутри стран и между странами. Интеллектуальная собственность должна защищаться, но так, чтобы это не привело к нарушению равновесия и к негативным последствиям для общества. Что касается медицинского обслуживания, то оно должно быть обеспечено всем без какой-либо дискриминации. В условиях нынешнего глобального кризиса все призваны «щедро предоставлять в распоряжение свои способности» для преодоления пандемии.

Монсеньор Юркович напомнил ВТО о том, как около двадцати лет назад были сняты некоторые ограничения в области интеллектуальной собственности, с тем чтобы облегчить доступ к эквивалентным препаратам (дженерикам). Сегодня можно было бы поступить так же в отношении средств для борьбы с COVID-19, подчеркнул представитель Ватикана.

Ольга Сакун

Источник: Vatican News