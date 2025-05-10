Архиепископ Брольо: Лев XIV, его слова о мире и диалоге имеют решающее значение

Глава католического епископата США архиепископ Тимоти Брольо выражает радость и благодарность в связи с избранием нового понтифика: его интернациональность поможет Церкви быть открытой, не теряясь «на собственном заднем дворе».

Папа Лев XIV — сын Соединенных Штатов, но теперь он принадлежит всем католикам и людям доброй воли. Архиепископ Тимоти Пол Брольо, президент Конференции католических епископов США (USCCB), выразил свою радость в связи с избранием кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста на пост 267-го понтифика, первые слова которого, как он подчеркнул, указывают на «путь мира, единства и миссионерской деятельности».

В интервью ватиканским СМИ, которое он дал через несколько часов после избрания Папы, монсеньор Брольо выразил глубокое чувство радости и доверия новому понтификату Льва XIV, смешанное с первоначальным удивлением по поводу выбора кардиналов на конклаве, которым он, по его словам, был «очень рад».

Указывая на сильную человеческую теплоту, открытость и искреннее стремление к сотрудничеству нового Епископа Рима, глава американских епископов также вспоминает о его «сердечности и большом желании работать вместе и быть полезным», тем самым гарантируя, что его понтификат будет отмечен спокойствием.

Архиепископ Брольо рассказал, что встречался с Папой Львом XIV во время официальных визитов в Рим в рамках своей должности в поместной конференции епископов, а также во время Синода по вопросам синодальности. Новый Епископ Рима вспоминается ему человеком, отличавшимся теплотой, открытостью и искренним желанием сотрудничать.

«В обоих случаях», — отметил он, — «он был очень любезен и продемонстрировал огромное желание помочь и работать вместе. Я был очень благодарен за это».



Сила имени

Имя Лев, продолжает американский архиепископ, «вызывает воспоминания о Льве XIII, который был первым Папой, ясно изложившим социальную доктрину Церкви». Поэтому голос Папы станет голосом мира и диалога посреди многочисленных кризисов, которые мы переживаем. «Мы все обеспокоены, — замечает он, — ситуациями, которые продолжают возникать в нашем мире, я имею в виду Пакистан и Индию, Украину, Ближний Восток и многие части Африки. По этой причине я считаю крайне важным, чтобы он говорил о мире и содействовал ему, поддерживая диалог».



Объединенная Церковь

Слова нового понтифика о необходимости единой Церкви, продолжает монс. Брольо, также важны для американского народа. «Одна из тех вещей, которым мы должны научиться, — говорит он, — это слушать других; вы можете не соглашаться, но каждый человек создан по образу и подобию Бога, и это никогда не должно быть утеряно. Я надеюсь, что послание нового Папы будет воспринято как приглашение к объединению и станет инструментом для диалога».



Богатство интернациональности

Интернациональность Папы Льва XIV, имеющего итальянские, французские и испанские корни, и его большой пастырский опыт в Латинской Америке являются даром для его вселенского служения.

«Я думаю, это превосходно. Жизнь в разных частях света имеет большое значение. Это приносит глубину, перспективу и богатство, которые помогут ему руководить Церковью».

Такой глобальный опыт, по мнению архиепископа из США, поможет Церкви не «потеряться на собственном заднем дворе».



Пастырь для всех

Выбор Папой итальянского языка во время его первой публичной речи свидетельствует о пастырском значении этого языка. «Я считаю важным, чтобы Епископ Рима говорил по-итальянски», — заключает монсеньор Брольо, одновременно признавая утешение, которое этот выбор приносит испаноговорящим католикам, особенно в свете недавней кончины Папы Франциска.

«Будет обнадеживающе видеть, что новый пастырь также может достучаться и до их сердец».



В заключение американский иерарх вознес молитвы за Папу Льва XIV, чтобы он мог быть бдительным и мудрым пастырем, который утвердит нас в нашей вере и наполнит мир надеждой, вдохновленной Евангелием. «Я желаю ему спокойствия и всяческих успехов в его служении».