Архиепархия Божией Матери в Москве проведет свою конференцию в Вильнюсе

С 18 по 21 июня в Вильнюсе будет проходить VI Общеепархиальная пастырская конференция, организованная Архиепархией Божией Матери в Москве. Во встрече, которой предшествовала длительная подготовка и дискуссии, примут участие около ста священников, монашествующих и мирян из Центрального, Западного и Северо-Западного регионов архиепархии. Выбор темы конференции — «Будущее наших приходов» — Vatican News попросили прокомментировать генерального секретаря Конференции Католических Епископов РФ, канцлера Курии Архиепархии Божьей Матери в Москве отца Игоря Ковалевского:

«Это самая актуальная, наверное, тема, которую необходимо обсуждать в нашей конкретной ситуации Католической Церкви в России. В рабочем документе, который достаточно обширный, уже в самом начале приведена краткая история развития структур Католической Церкви за последние десятилетия. Это был нелегкий путь восстановления структур, и теперь необходимо подумать, как эти структуры реально, эффективно способны функционировать. А приход – это самая главная структура, низовая структура, и, естественно, в приходе прежде всего проходит жизнь верующих христиан».

Каких результатов вы ожидаете от этой конференции?

«Мы прежде всего ожидаем обсуждения поставленных вопросов. В обсуждении будет участвовать не только духовенство, но и миряне. Мы старались, чтобы в конференции приняли участие представители разных регионов нашей архиепархии, разных приходов, разные представители духовенства, но и обязательно миряне. То есть это не будут только крупные приходы Москвы или Санкт-Петербурга, — это будут также более мелкие приходы; приходы очень и очень разные. Мы будем пытаться обсудить, как мы можем совместно строить некие стратегии по миссии, что означает быть католиком и что означает участвовать в миссии».

С сайта информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве:

Почему в Вильнюсе?

Наша епархия пока не располагает зданием, где можно разместить около ста участников конференции. Благодаря гостеприимству Вильнюсской Архиепархии и семинарии проведение такого мероприятия за границей оказывается дешевле, чем аренда светского помещения в Москве или Санкт-Петербурге, а потраченные на проведение конференции средства расходуются на благо соседней поместной Церкви. Кроме того, здание семинарии с большой часовней гораздо лучше подходит для такой встречи, чем пансионат или пионерский лагерь. Когда завершится ремонт семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, конференции будут проходить там.