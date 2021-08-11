Археологи провели раскопки родного города Голиафа

Новое исследование израильских археологов установило, что Геф, родной город библейского гиганта Голиафа, был разрушен арамеями 2800 лет назад, сообщает Седмица со ссылкой на израильскую газету Haaretz.

Геф, теперь носящий название Телль-эс-Сафи, был одним из крупнейших городов-государств филистимлян, пока не был завоеван и разрушен около 830 г. до Р. Х. арамейским царем Азаилом.

В Библии говорится, что «Азаил сразился с Гефом и взял его» (4 Цар 12:17). «При раскопках внутри и за крепостной стеной было обнаружено множество археологических свидетельств осады города и последовавшего за ней разрушения», – объясняет Арен Мейр, профессор археологии из Университета имени Бар-Илана (Израиль), возглавляющий археологические исследования Гефа на протяжении 25 лет.

Однако до 2021 г. исследователям не удавалось найти главное свидетельство того, что арамеи прорвали оборону филистимлян, а именно брешь в городской стену, утверждает археолог. Найти место, где был нанесен смертельный удар по некогда могущественному Гефу, стало одной из целей раскопок в этом году.

Археологи провели раскопки у так называемых «водных врат» – узкого прохода, который использовался осажденными для доступа к колодцу и небольшому ручью, протекавшему за пределами Гефа.

«Поскольку это место – самая нижняя часть города и точка доступа к его главному источнику воды, мы предположили, что именно на этом месте были сосредоточены атаки арамеев и здесь они прорвали оборону филистимлян», – считает Мейр.

Как и весь город, «водные врата» были укреплены мощными стенами толщиной более трех метров, сложенными из сырцового кирпича на массивном каменном фундаменте. Существуют исторические свидетельства того, что эти и без того впечатляющие укрепления, построенные в XI или X веке до н. э., были усилены незадолго до падения Гефа. Возможно, жители города знали о грядущем нападении Азаила и хорошо к нему подготовились. «При укреплении оборонительных сооружений некоторые постройки, примыкающие к воротам, были засыпаны землей, предположительно, для дополнительной поддержки крепостной стены», – предполагает профессор Джеффри Р. Чедвик, археолог из Университета Бригама Янга (штат Юта, США).

«Перед нами предстала драматическая история отчаянного сопротивления филистимлян полчищам атакующих их арамейцев», – говорит Чедвик, возглавлявший раскопки в районе «водных врат».

Предположения археологов подтверждает тот факт, что рядом с «водными вратами» укрепления внезапно прерываются, образуя пролом шириной 10 метров.

«Мы думаем, что именно в этом месте арамеи прорвали оборону и ворвались в город, но как мы надеемся доказать это, ничего не обнаружив?» – сказал Чедвик.

Пока предположение археологов подтверждает лишь пустое место – участок, где стена отсутствует. «Нет ни фундамента, ни кирпичных стен, это выглядит так, как будто кто-то специально разобрал стену», – отмечает Мейр. – «Предположение, о том, что именно здесь арамеи проникли в Геф, мы пока не можем полностью доказать, но это вполне справедливое предположение».

Имевший площадь более 500 дунамов (50 гектаров), Геф был расположен на ключевых торговых путях и был одним из крупнейших и самых процветающих городов Леванта, а его население составляло свыше 10 000 человек. Великолепие филистимского города, вероятно, и привлекло Азаила, правившего Арамейским царством со столицей в Дамаске во второй половине IX века до Р. Х. Согласно библейском повествованию и некоторым находкам археологов, достоверно известно, что Азаил на короткое время превратил Арамейское царство в небольшую империю, захватив южный Левант и победив царей Израиля, Иудеи и, конечно же, филистимлян из Гефа.

Согласно Библии, после взятия Гефа Азаил повел свои войска на Иерусалим, столицу Иудеи, жители города не допустили его захвата, откупившись от арамейского царя (4 Цар 12:18).

Во время предыдущих раскопок Мейр и его коллеги обнаружили остатки осадной траншеи арамеев, которые считаются древнейшими осадными сооружениями из когда-либо найденных. Внутри города практически каждое строение покрыто слоем пепла. Археологами было обнаружено множество обломков разбитой керамики, обрушившиеся стены зданий и другие признаки разрушений, учиненных пробившими крепостные стены арамеями.

Еще одним свидетельством отчаянной обороны Гефа было недавнее обнаружение наконечника стрелы, сделанного из кости животного. Использование этого грубого, весьма устаревшего по меркам железного века и неэффективного материала было истолковано как последнее средство на фоне нехватки сырья, из-за чего осажденным филистимлянам невозможно было изготавливать металлическое оружие, типичное для железного века.

После разрушения войсками Азаила Геф лишь ненадолго стал небольшим поселением, входившим в состав Иудейского царства в конце железного века, а вскоре и вовсе был заброшен. Но руины былой славы, вероятно, все еще служили напоминанием о некогда великом городе.