Археологи обнаружили склепы примасов Католической Церкви Польши

Археологи обнаружили в коллегиальной церкви в Ловиче два склепа, в которых покоятся примасы Польши, передает «Седмица» со ссылкой на интернет-издание Heritage Daily.

В Католической Церкви примас – это архиепископ, обладающий юрисдикционной властью (титул власти) или церемониальным старшинством (почетный титул). Исторически предстоятелям некоторых архиепископских кафедр были предоставлены привилегии, которые включают в себя право созывать национальные синоды и председательствовать на них, председательствовать при назначении архиепископов на их кафедры, а также право короновать суверена страны.

В склепах находятся могилы Генрика Фирлея (1574–1626 гг.), Анджея Лещинского (1608–1658 гг.) и Вацлава Лещинского (1605–1666 гг.), каждый из которых служил архиепископом Гнезно, города в центрально-западной Польше, кафедра которого исторически всегда считалась первенствующей в Католической Церкви Польши.

Все три гробницы были найдены неповрежденными, в них прекрасно сохранились погребальные одежды, обувь и архиерейская митра, шитая золотой нитью.

«В одной из гробниц мы нашли золотое кольцо с гербом Венява, крест – вероятно, золотой, и четыре золотых булавки с головкой из горного хрусталя. В другой гробнице архиепископ был похоронен с крестом в правой руке, золотым кольцом и крестом на цепочке. Мы также надеемся найти золотую чашу и дискос», — сказала археолог Моника Каминьска.

По мнению исследователей, обнаружение гробниц позволило по-новому взглянуть на то, как Гнезненские архиепископы готовились к своим похоронам. В частности, как они были одеты, какие ризы носили, и какие ткани использовались для обивки их гробов.

Археологи также обнаружили третий склеп, который, как предполагают исследователи, мог содержать могилу примаса Яна Пжеребского (1519-1562 гг.).

«Открытие склепов четырех предстоятелей имеет огромную историческую ценность, но для меня это открытие корней веры. Мы знакомимся с христианской культурой нашей земли», – сказал нынешний епископ Ловичский Войцех Осиал.