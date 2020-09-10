Археологи нашли библейский город Вифсаиду, в котором Иисус призвал первых учеников

Израильские археологи сообщили об обнаружении остатков знаменитого библейского города Вифсаиды, передаёт Правмир. В нем, согласно Евангелию, Иисус Христос призвал первых учеников и совершил неподалеку чудо, накормив пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами.

Ранее археологи уже находили в местечке Эль-Арадж остатки Вифсаиды Восточной, которую сначала и посчитали Вифсаидой Галилейской. Теперь, думают израильские ученые, найдена та самая Вифсаида Галилейская, с которой связаны евангельские события.

Ученые отмечают, что это поселение – чисто иудейское, в отличие от Вифсаиды Восточной. Кроме того, судя по найденным там артефактам, в нем жили рыбаки, из числа которых были первые ученики Христа.

Руководитель раскопок профессор Мордехай Авиам рассказал, что на иврите город назывался Бейт-Цед. Слово «цед» означает охоту или рыбалку, то есть Вифсаида переводится как «город рыбаков». В Евангелии говорится, что он был родным для апостолов Петра, Филиппа и Андрея.

Найденное поселение расположено в двух километрах от озера Кинерет, которое также называют Тивериадским озером и Галилейским морем. Однако, пояснил профессор Авиам, Галилея – сейсмически активный регион, и за два тысячелетия береговая линия озера неоднократно менялась.

В настоящее время археологи только начали изучать поселение. Ученые надеются, что исследования помогут больше узнать о жизни Вифсаиды Галилейской и о том, почему она так часто упоминается в Библии.