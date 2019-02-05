Апостольский визит Папы Франциска в ОАЭ завершен

Сразу же по завершении св. Мессы в спорткомплексе Шейха Зайеда Святейший Отец отправился в Президентский аэропорт в Абу-Даби, где, после краткой церемонии прощания с участием наследного принца Мухаммада бен Зайда Аль Нахайяна, в 13.23 по местному времени взошел на борт самолета компании Ethiad, чтобы приземлиться в Римском аэропорту «Чампино» в 17.00 по среднеевропейскому времени. Таким образом 27-й по счету Апостольский визит Папы Франциска завершился.

По материалам Vatican News