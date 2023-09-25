Апостольский визит Папы Франциска в Марсель 22-23 сентября. Хроника второго дня (+ ФОТО)

В субботу 23 сентября — во второй день своего путешествия в Марсель — Папа Франциск присутствовал на заключительной сессии «Средиземноморских встреч» во «Дворце маяка», провел встречу с президентом Французской Республики и возглавил Святую Мессу на стадионе «Оранж Велодром».

Море, порт и маяк: вокруг этих трех ключевых «достопримечательностей» Марселя выстроил свое выступление на финальной сессии форума Папа. Выразив признательность участникам встречи за принятое приглашение от кардинала Авелина, Святейший Отец упомянул об истории города Марселя: он был основан греческими мореплавателями, прибывшими из Малой Азии. Существует миф об истории любви между одним из чужеземных моряков и местной царевны. С самых истоков, отметил Папа, Марсель проявляет свой «неоднородный и космополитический» характер: он принимает богатство от моря и дарит родину тем, у кого ее больше нет. «Марсель говорит нам, что несмотря на трудности совместная жизнь возможна, и она является источником радости», — подчеркнул Святейший Отец, назвав Марсель «улыбкой Средиземноморья»: на географической карте он действительно напоминает улыбку.

Главная «достопримечательность» Марселя – это море. Именно оно сделало этот город столь многонациональным и мультикультурным: достаточно подумать, что на его территории расположено более 60 консульских учреждений. Сегодня часто приходится слышать, что средиземноморская история – это переплетение конфликтов между цивилизациями, религиями и мировоззрениями. Безусловно, не следует игнорировать проблемы, однако «не нужно и обманываться»: обмен между народами превратил Средиземноморье к «колыбель цивилизации». Mare nostrum – это пространство встречи между авраамическими религиями, между греческой, латинской и арабской мыслью, между наукой, философией и правом и между многими другими реалиями. Известный итальянский политик и подвижник Джорджо Ла Пира называл Средиземноморье «расширенным Галилейским морем». Провозглашенные Господом Заповеди блаженства становятся здесь приглашением расширить границы сердца, преодолевая этнические и культурные преграды.

Призвание Средиземноморья – быть «мастерской мира», подчеркнул Папа Франциск:

«Давайте помнить, что с помощью оружия созидается война, а не мир, что алчность власти возвращает к прошлому, а не строит будущее».

Говоря о социальных проблемах, затронувших Средиземноморье, Папа отметил, что речь идет не столько о «росте проблем», сколько о «снижении уровня заботы». В качестве примера Папа упомянул об одиночестве стариков, для которых, вместо того чтобы их ценить, рассматривают перспективу «благостной смерти», фальшиво называя ее достойной, и о нерожденных детях, «отвергаемых во имя фальшивого права на прогресс, который является, наоборот, регрессом потребностей индивидуума». Среди тех, кто нуждается в заботе и не получает ее, — мигранты, а также многочисленные христиане, часто вынужденные жить на своей земле, не имея полноправного гражданства. Все это, по словам Папы, превращает mare nostrum в mare mortuum, превращает колыбель цивилизации в могилу достоинства.

Марсельский порт – это распахнутые ворота к морю, продолжил Святейший Отец. Порт – это дверь, и она не может быть закрыта, как, увы, сделали многие средиземноморские порты, где два слова питают страх местных жителей: «вторжение» и «кризис». «Но те, кто рискует жизнью в море, не вторгается, а ищет гостеприимства», — подчеркнул Св. Отец, призвав к «европейской ответственности», чтобы предотвратить «кораблекрушение цивилизации».

Порт Марселя – это также и «врата веры», напомнил Папа. По преданию, сюда прибыли святые Марфа, Мария и Лазарь, посеяв Евангелие на этой земле. Папа отметил, что христиане призваны «не вышивать Евангелие словами, а наделять его плотью», бескорыстно нося бремена друг друга.

Третья «достопримечательность» Марселя – это маяк, который освещает море и позволяет увидеть порт. Говоря о «дорожках света», которые могли бы направлять пути Церкви в Средиземноморье, Папа упомянул об уместности создания конференции епископов региона для дальнейшего развития общения и для более значимого церковного представительства в Средиземноморье. Кроме того, маяк наводит на мысль о молодежи: именно она — свет, указывающий на дальнейший путь. Марсель – крупный университетский город, а молодые люди, получившие хорошее образование и «наставленные в братстве», смогут открыть самые невероятные пути для диалога, подчеркнул Папа, добавив, что перед Церковью региона стоит задача развивать «средиземноморское богословие», продвигая «оригинальным образом» экуменический путь и диалог между верующими разных религий.

В конце речи Святейший Отец пожелал всем участникам «Средиземноморских встреч» быть «морем добра», «гостеприимным портом» и «маяком мира».

Сразу после заключительной сессии «Средиземноморских встреч» Папа Франциск встретился с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча состоялась там же — в марсельском «Дворце маяка».

Папа и президент пообщались в частном порядке и обменялись подарками. Одновременно в соседнем зале прошла встреча госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина с премьер-министром Франции Элизабет Борн, в присутствии зам. госсекретаря Ватикана Эдгара Пеньи Парры, апостольского нунция во Франции архиепископа Челестино Мильоре и одного из советников нунциатуры.

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Последним этапом двухдневной поездки Папы Франциска стала Божественная Литургия на стадионе «Оранж Велодром». В вотивной Мессе в честь Пресвятой Богородицы Хранительницы, которую возглавил Епископ Рима, приняли участие 50 тысяч паломников.

В ходе проповеди Папа прокомментировал чтения Св. Мессы: отрывок из Второй книги Самуила (Царств) (6,1-15) и отрывок из первой главы Евангелия от Луки (39-45).

В первом отрывке рассказывается, как царь Давид решил перенести Ковчег Завета в Иерусалим. Царь сопровождал ковчег и по дороге танцевал перед ним вместе с народом, ликуя от радости в присутствии Господа. На фоне этой сцены евангелист Лука повествует о посещении Марии своей родственницы Елизаветы: Мария тоже отправилась в Иерусалим, и когда Она вошла в дом Елизаветы, то ребенок во чреве родственницы, узнав о приходе Мессии, взыграл от радости и начал танцевать, как Давид перед ковчегом (ср. Лк 1,39-45). Таким образом, Мария предстает как истинный Ковчег Завета, вводящий в мир воплотившегося Господа, пояснил Папа: юная Дева идет навстречу бесплодной пожилой родственнице и, принося Иисуса, становится знаком Божьего посещения.

«В этих двух женщинах, Марии и Елизавете, Бог посещает человечество: одна молодая, другая пожилая, одна девственна, другая бесплодна, но обе они беременны ‘невозможным’ образом. Это и есть деяние Бога в нашей жизни: Он делает возможным даже то, что кажется невозможным, Он порождает жизнь даже в бесплодии».

Спросим себя искренне, призвал Святейший Отец: верим ли мы, что Бог действует в нашей жизни? Верим ли мы, что Господь скрытым и часто непредсказуемым образом действует в истории и творит чудеса? Те, кто верит, кто молится, кто принимает Господа, ликуют в Духе, «танцуют» от радости.

Опыт веры порождает прежде всего ликование перед лицом жизни, продолжил Святейший Отец:

«Взыграть – значит ‘быть затронутыми изнутри’, испытать внутренний трепет, почувствовать, что в сердце что-то движется. Это противоположность холодному, равнодушному сердцу, приспособившемуся к спокойной жизни, которое отгораживается от всего броней безразличия и становится непроницаемым, ожесточенным, нечувствительным ко всему и ко всем. Столь же нечувствительным оно становится к трагедиям человеческой жизни, к мигрантам, нерожденным детям и брошенным старикам».

Давайте всегда помнить об этом, также и в Церкви: Бог – это отношения, и Он часто посещает нас через встречи с людьми, когда мы умеем быть открытыми для другого, когда наши сердца не остаются бесстрастными и нечувствительными к ранам наиболее уязвимых, подчеркнул Папа:

«Наши мегаполисы и многие европейские страны, такие как Франция, где сосуществуют различные культуры и религии, являются в этом смысле большим вызовом пресыщенности индивидуализмом, против эгоизма и замкнутости, порождающих одиночество и страдания. Давайте научимся у Иисуса трепетать за тех, кто живет рядом с нами, давайте научимся у Того, Кто перед усталой и измученной толпой сострадает и испытывает жалость (ср. Мк 6,34), задыхается от милосердия перед израненной плотью тех, кого Он встречает. Как говорит один из ваших великих святых, Викентий де Поль: ‘Мы должны стараться смягчить наши сердца, сделать их чувствительными к болям и страданиям ближнего, и молить Бога дать нам истинный дух милосердия, который как раз и есть Его собственный дух’».

Отметив, что история Франции богата святостью, культурой, художниками и мыслителями, которые вдохновляли многие поколения, Святейший Отец подчеркнул, что сегодня наша жизнь, жизнь Церкви, Франции, Европы также нуждается в этом: в благодати нового импульса веры, милосердия и надежды.

Обратим же наши взоры к Марии и на Ее примере станем христианами, которые встречают Бога молитвой, а братьев и сестер – любовью; христианами, которые принимают огонь Святого Духа, а затем посвящают себя проблемам сегодняшнего дня, вызовам Средиземноморья, крику бедных о помощи, братству и миру, призвал Папа.

Завершая проповедь, Святейший Отец воззвал к Пресвятой Богородице Нотр-Дам-де-ла-Гард, дабы Она «призрела на вас, хранила Францию и всю Европу, дабы испросила для нас умения ликовать в Святом Духе».

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По окончании богослужения на стадионе «Оранж Велодром» Святейший Отец прибыл в международный аэропорт Марселя, где состоялась прощальная церемония с участием гражданских и церковных властей Франции, а также частная беседа с президентом республики Эммануэлем Макроном.

В 19 часов 28 минут Папский самолет авиакомпании ITA Airways покинул аэропорт французского города и направился в Рим. На традиционной пресс-конференции во время полёта Святейший Отец ответил на вопросы сопровождавших его журналистов.

В 20 часов 37 минут самолёт приземлился в римском международном аэропорту Фьюмичино. По своему обычаю Епископ Рима сразу же посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и вознёс благодарственные молитвы перед богородичной иконой Salus Populi Romani, сообщается в коммюнике Зала печати Святейшего Престола. Затем Папа Франциск вернулся в ватиканский Дом Святой Марфы.

44-й апостольский визит Святейшего Отца в Марсель, приуроченный к заключительному заседанию «Средиземноморских встреч», завершился.



По материалам Vatican News