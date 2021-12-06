Апостольский визит Папы Франциска в Грецию завершен

Завершению 35-го Апостольского путешествия Папы Франциска, в ходе которого он посетил Кипр и Грецию, предшествовало еще несколько событий.



Воскресным вечером 5 декабря Епископ Рима принял в здании Апостольской нунциатуры с визитом вежливости предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима II. Как Папа, так и Архиепископ оставили записи в Книге почетных гостей дипломатического представительства Святого Престола в Греции. В частности, Блаженнейший Иероним написал, что пришел в нунциатуру, «чтобы поблагодарить брата Франциска за его визит в Грецию», а Папа, со своей стороны, поблагодарил «возлюбленного брата Иеронима II» за его «братское расположение, кротость и терпение», призвав затем благословение Божие «на наши две Церкви-Сестры», как и помощь Матери Божией. Архиепископ Афин подарил Святейшему Отцу две книги – о покаянной практике малоазиатских греков в начале XX столетия и о жертвах национальной революции в Греции, а также икону Богородицы с Младенцем Иисусом на руках. Предстоятель Католической Церкви подарил Предстоятелю Элладской Церкви памятную медаль, отбитую в честь его визита в Грецию и на Кипр; книгу о состоявшейся 27 марта 2020 г.на площади Святого Петра молитве о прекращении пандемии; и образ, исполненный современным иконописцем, католиком греко-византийского обряда, по мотивам знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта».

В понедельник 6 декабря утром Папа Франциск отслужил приватную Святую Мессу в часовне нунциатуры, после чего дал аудиенцию спикеру Парламента Греции Константиносу Тасуласу. Перед тем как окончательно попрощаться с гостеприимным домом нунциатуры, Святейший Отец побеседовал с группой молодых беженцев из Сирии, находящихся под опекой действующего в Греции Ординариата Армянской Католической Церкви.



Заключительным же событием 35-го Апостольского визита Папы Франциска стала его встреча с молодежью в афинской школе Святого Дионисия, опекаемой сестрами-урсулинками. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Отвечая девушке по имени Катерина, написавшей о своих сомнениях в вере, Папа пояснил, что их не нужно бояться, поскольку это не означает, что вера сомневающегося человека в чем-то ущербна. Наоборот, сомнения – это своего рода «витамины веры»: они помогают укрепить ее, сделать более осознанной, свободной и зрелой: «Вера – это каждодневный путь с Иисусом, Который держит нас за руку, сопровождает и подбадривает нас, и когда мы падаем, Он поднимает нас. Это как в любви, когда идут всегда вместе. И точно так же, как в истории любви, возникают моменты, когда нужно спросить о чем-то. Это очень полезно». Однако когда сомнения растут как снежный ком и с ними трудно справиться, важно понимать, что это проделки дьявола, желающего ввергнуть вас в печаль, продолжил Преемник Святого Петра. В таких случаях, когда теряешь всякие ориентиры, необходимо вновь обрести точку отсчета. Великая греческая культура, философия, искусство и наука видели эту точку отсчета в изумлении. Так началась философия: из изумления перед сущим, перед гармонией творения, перед тайной жизни. Изумление – это также начало нашей веры: она рождается, когда мы осознаём прекрасную реальность, «которая не зависит от нас и повергает в изумление: мы – возлюбленные дети Бога!». Что бы мы ни думали и ни делали Бог продолжает любить нас.



Когда вы разочарованы тем, что сделали, продолжил Святейший Отец, является еще одно изумление: изумление прощения. В нем мы обретаем лик Отца и мир в сердце. Давайте не допустим, чтобы лень, страх или стыд лишили нас сокровища прощения. Всем известны слова, высеченные на фронтоне Дельфийского храма: «Познай самого себя». Давайте познаем самих себя – такими, какие мы есть, а не такими, какими хотим казаться. Нужно осознать: каждый из нас уникален, в этом и состоит наша ценность. Говоря об искушениях современного мира, Предстоятель Вселенской Церкви пояснил, что и в этом случае, чтобы противостоять сегодняшним «сиренам», соблазнявшим когда-то Улисса (Одиссея), и предлагающим нам легкий заработок, развлечения любой ценой и прочее, важно поддерживать в себе способность изумляться, способность видеть красоту веры, ибо «мы – христиане не потому, что должны быть ими, а потому что наша вера прекрасна. Чтобы сохранить эту красоту, нужно сказать ‘нет’ всему, что может омрачить ее. Радость Евангелия, изумление перед Иисусом помогают нам легче переносить жертвы и труды. Поэтому давайте сделаем изумление началом восприятия всего: творения, дружбы, прощения, которое дарует нам Бог, а также лиц других людей», – предложил Папа.



Это важно, кто именно нас окружает, ибо через других людей мы и получаем веру, познаём Иисуса. Чтобы познать Иисуса, недостаточно проповедей, нужно живое общение с конкретными людьми: «Бог не дает нам в руки катехизис, а представляет Себя через истории других людей, через нас самих». Общаясь с другими людьми и служа им, мы обретаем радость. Служение другим – вовсе не удел неудачников, это возможность сделать что-то действительно новое в истории, подчеркнул Папа, призвав молодежь перенести свой круг общения из мира виртуального в мир реальный и не становиться пленниками смартфонов: «Экран легко превращается в зеркало, где вам кажется, что вы находитесь перед всем миром, но на самом деле вы один, в виртуальном мире, полном видимости, фотографий, сделанных для того, чтобы всегда выглядеть в форме. И совсем другое дело – общаться в реальности с другими, открывать для себя новизну другого! Общайтесь с другими, культивируйте мистику единения, радость общения, стремление служить!».



Отвечая на свидетельство Абуда, молодого сирийского мигранта, оказавшегося в Греции вместе со своей семьей после долгого и тягостного путешествия, Папа отметил мужество беженцев, их надежду на лучшую судьбу, с которой они преодолевают страх неизвестности и решают взять жизнь в свои руки. Подводя итог встрече, Папа Франциск сказал: «Чтобы сделать правильный выбор, запомните одну вещь: хорошие решения всегда касаются других, а не только себя. Это выбор, которым стоит рискнуть, мечты, которые стоит осуществить: они требуют смелости и вовлекают других людей».



Сразу же по окончании встречи в Школе Святого Дионисия Святейший Отец отбыл в международный аэропорт Афин, и около полудня по местному времени авиалайнер с Понтификом на борту поднялся в небо, чтобы спустя два часа приземлиться в римском аэропорту Чампино.

