Апостольский нунций в Украине посетил католиков Донецка и Луганска и передал им благословение Святейшего Отца

Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти передал приветствие и благословение Папы Франциска католикам Донецка и Луганска. Иерарх нанес свой традиционный визит в эти города по случаю Рождества Христова.

Представитель Святейшего Отца подчеркнул, что это событие стало «временем благодати» как для местного католического сообщества, так и для него лично. В интервью Vatican News нунций отметил уникальность таких визитов, поскольку он является единственным представителем дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, получившим соответствующее разрешение.

В праздничных богослужениях, которые возглавлял архиепископ Гуджеротти, участвовали католики обоих обрядов из различных городов региона. Апостольский нунций рассказал о том глубоком впечатлении, которое произвело на него внимание местных верующих к личности, делам и словам Папы Франциска. Как сказала ему одна прихожанка, «у Папы множество обязанностей, у него разные встречи, но при этом он думает обо всех, в том числе и о нас, проживающих в Луганске или Стахановске… И подтверждением этого служит то обстоятельство, что его представитель празднует Рождество вместе с нами, напоминая о том, что для Христа не существует никаких барьеров, для Него нет никаких препятствий».



«Рождество остается Рождеством даже среди трудностей», – отметил архиепископ, добавив в связи с этим, что полуночную Рождественскую Мессу 24 декабря ему, из-за действующего комендантского часа, пришлось отслужить в 18.00.

«Рождество Христово присутствует также и там, где сложно что-то купить, где безусловно речь не идет о потребительских праздниках, где нелегко подготовить даже самые маленькие украшения, с простейшим освещением, но верующие постарались украсить свой храм, используя для этого всё, что только удалось раздобыть. Мне кажется важным засвидетельствовать это нашему миру, который часто бывает без остатка погружен во внешнюю атрибутику Рождества Христова…», – сказал дипломатический посланник Папы в заключение.



По материалам Vatican News