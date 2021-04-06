Апостольский нунций в Российской Федерации обратился к читателям издания «Коммерсантъ» по случаю праздника Пасхи

По случаю Святой Пасхи, которую в эти дни отмечает Католическая Церковь, в то время как Русская Православная Церковь движется к ней по великопостному пути, хочу, чтобы до читателей газеты «Коммерсантъ» дошли мои самые теплые поздравления и искренние пожелания всяческих благ.

В этой связи я хотел бы привести здесь некоторые мысли Папы Франциска в надежде, что они преобразуются в желание у каждого христианина совершить «своего рода паломничество к тому, что является самым главным, — к личным и преобразующим отношениям с Иисусом Христом». «Церковь,— говорит Папа,— осознает важность укрепления дружбы и уважения между мужчинами и женщинами разных религиозных традиций. Она должна усердствовать для блага самых бедных, самых слабых, самых страдающих, чтобы содействовать справедливости, примирению, чтобы созидать мир».

Особенно это важно осознавать в нынешние времена пандемии, которая «мгновенно возродила ощущение того, что мы можем спастись только вместе», как говорит Папа в энциклике «Все братья». Испытания для христианина, какими бы тяжелыми они ни были, привносят новый личный опыт, основанный на понимании Тайны Креста; личный опыт со-Распятия, чтобы вместе с Распятым Глаголом прорасти в Воскресение. Это позволяет, как напоминает Папа Франциск, «открыть для себя, что мы нуждаемся друг в друге, дабы наша человеческая семья смогла возродиться во всех своих лицах, руках, голосах и начать новую жизнь за пределами возведенных нами стен».

Воскресение — это, безусловно, самый великий Божий дар человечеству! Христос Воскрес, чтобы и мы делились любовью и милосердием ради созидания общего блага. В завершение хотел бы пожелать, чтобы с Божьей помощью каждый из нас все глубже постигал Пасхальную тайну и сверял бы с ней, как с нотами, свою повседневную жизнь.

Архиепископ Джованни д`Аниелло, Апостольский нунций в Российской Федерации

Источник: Коммерсантъ

Фото Ольги Хруль