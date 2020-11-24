Апостольский нунций Святейшего Престола вручил в Кремле верительную грамоту Президенту России
Президент России принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, сообщает сайт главы государства kremlin.ru.
24 ноября 2020 года Владимир Путин принял верительные грамоты у новых послов 20 стран впервые с объявления пандемии.
Верительная грамота — это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу «верить» последнему именно в качестве представителя данного государства.
Среди тех, кто заступает на дипломатическую службу в Москве, — Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д’Аниелло и представитель Суверенного Мальтийского ордена Аймоне Ди Савойя Аоста.
В своем выступлении российский президент дал оценку отношениям с государствами, а также последним заметным событиям в мире. Шла речь и о кооперации в борьбе с коронавирусом.
«Убежден, что перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества нет, просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий. Ведь во главе угла стоит базовая ценность – жизнь и здоровье наших граждан», — сказал Путин.
«С Ватиканом поддерживается содержательный диалог, в основе которого приверженность традиционным общечеловеческим ценностям. В духе договорённостей, достигнутых на нашей встрече с Папой Римским Франциском в июле прошлого года, расширяется сотрудничество в вопросах укрепления межнационального и межрелигиозного мира, согласия, противодействия терроризму и экстремизму, любым формам расовой нетерпимости», — отметил Президент РФ.
«Ценим отношения c Суверенным Мальтийским Орденом. В их основе уникальные исторические связи и традиции культурно-гуманитарного взаимодействия», — добавил глава государства.
«Уважаемые господа! Мы рассчитываем, что при вашем активном участии эти отношения будут динамично развиваться на благо народов всех наших стран, в интересах международной безопасности и стабильности. Я искренне желаю вам успехов, всяческих успехов в работе в России, всего наилучшего и, конечно, наиболее актуальное сегодня пожелание – крепкого здоровья. Всего вам доброго. Поздравляю вас с началом работы в Российской Федерации. Всего хорошего», — такими словами Владимир Путин завершил приветствие представителей иностранных государств, собравшихся сегодня в Кремле.
Как отмечается, церемония проходила с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса.
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