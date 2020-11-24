Апостольский нунций Святейшего Престола вручил в Кремле верительную грамоту Президенту России

Президент России принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, сообщает сайт главы государства kremlin.ru.

24 ноября 2020 года Владимир Путин принял верительные грамоты у новых послов 20 стран впервые с объявления пандемии.

Верительная грамота — это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу «верить» последнему именно в качестве представителя данного государства.

Среди тех, кто заступает на дипломатическую службу в Москве, — Апостольский нунций Святейшего Престола в России архиепископ Джованни Д’Аниелло и представитель Суверенного Мальтийского ордена Аймоне Ди Савойя Аоста.

В своем выступлении российский президент дал оценку отношениям с государствами, а также последним заметным событиям в мире. Шла речь и о кооперации в борьбе с коронавирусом.

«Убежден, что перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества нет, просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий. Ведь во главе угла стоит базовая ценность – жизнь и здоровье наших граждан», — сказал Путин.

«С Ватиканом поддер­жи­вается содержательный диалог, в основе которого приверженность тради­цион­ным об­щечеловече­ским цен­ностям. В духе договорённостей, достигнутых на нашей встрече с Папой Римским Франциском в июле прош­лого года, расширяется сотруд­ниче­ство в вопросах укрепления межнационального и меж­религиоз­ного мира, согласия, противодей­ствия тер­ро­ризму и экстремизму, любым формам расовой нетерпи­мости», — отметил Президент РФ.

«Ценим отношения c Суверенным Мальтийс­ким Орденом. В их основе уникальные исторические свя­зи и традиции куль­турно-гуманитарного взаимодей­ствия», — добавил глава государства.

«Уважаемые господа! Мы рассчиты­ваем, что при вашем активном учас­тии эти отношения будут динамично развива­ться на благо народов всех наших стран, в интересах между­народ­ной безопас­но­сти и стабиль­ности. Я искренне желаю вам успехов, всяческих успехов в работе в России, всего наилучшего и, конечно, наиболее актуальное сегодня пожелание – креп­кого здоровья. Всего вам доброго. Поздравляю вас с началом работы в Российской Федерации. Всего хорошего», — такими словами Владимир Путин завершил приветствие представителей иностранных государств, собравшихся сегодня в Кремле.

Как отмечается, церемония проходила с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса.