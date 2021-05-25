Апостольский нунций посетил Гатчину (ФОТО)

22 мая 2021 года, во время своего рабочего визита в Санкт-Петербург, Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло посетил Гатчину.

Во время поездки он познакомился с деятельностью Гатчинской епархии Русской Православной Церкви и нанес дружественный визит в Покровский собор. Как сообщает официальный сайт Гатчинской епархии, Апостольского нунция сопровождал ответственный за связи с общественностью епархии, иерей Александр Асонов, а староста прихода Покровского собора, инок Геннадий Богданов, рассказал гостям об истории храма и показал здание духовно-просветительского центра прихода.

Также Архиепископ Джованни Д’Аниелло возглавил Святую Мессу Навечерия Пятидесятницы в Римско-католическом приходе Божией Матери Кармельской. Ему сослужили вспомогательный епископ Архиепархии Николай Дубинин и настоятель прихода, священник-салезианец Аркадий Грабовски.

Как сообщает группа Католики в Гатчине, в Святой Мессе приняли участие около 45 человек, в том числе, присутствовали пасторы Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии Виктор Воронцов (настоятель гатчинского прихода Св. Николая) и Роман Павлов (из Скворицкого прихода в д. Петрово). После завершения богослужения к нунцию с приветственным словом обратился ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии Русской Православной Церкви и настоятель прихода Всех Святых иерей Александр Асонов, который не мог присутствовать на Святой Мессе, и подарил икону с изображением местных святых.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери

Фото: gatchina-eparhia.ru, Католики в Гатчине