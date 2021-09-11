Апостольский нунций посещает Саратов

Апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аниелло находится с визитом в Саратовской области, передает ИА «Саратов» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства внутренней политики.

В рамках визита 9 сентября посланник Папы Римского встретился с заместителем председателя правительства области Романом Грибовым и министром внутренней политики и общественных отношений области Натальей Трошиной. Во встрече приняли участие Ординарий Епархии святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, Генеральный викарий епархии свящ. Диогенес Уркиза и советник Апостольской нунциатуры свящ. Игорь Чабанов.

Сообщается, что участники встречи обсуждали вопросы межконфессионального диалога в Саратовской области.

Архиепископ Джованни Д’Аниелло также намерен встретится с католиками Саратова, Энгельса и Маркса.

Епархия святого Климента с центром в Саратове оказывает духовную помощь католикам на территории южного региона европейской части России. В ее состав входят римско-католические приходы и общины 26 субъектов Российской Федерации. На этой территории находятся шесть деканатов и 50 приходов Католической Церкви.