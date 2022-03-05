Апостольский нунций на Украине: Я остаюсь в Киеве

Апостольский нунций на Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас сообщил, что находится в Киеве, передает miscyjne.pl.

«Мы не просто посольство. Я представляю Папу здесь, в Украине, а также перед народом и церквями», — сказал прелат в интервью агентству SIR.

В интервью информационному агентству итальянского епископата посол Ватикана из Литвы также подчеркнул: «У меня есть не только долг, но и возможность быть рядом с людьми. Так что мое место здесь».

«Конечно, если бы мы увидели, что оставаться здесь по-человечески невозможно, вопрос бы поднялся, но сейчас, если нам удастся здесь находиться, мы не движемся», — заявил далее архиепископ Кульбокас.

Иерарх отметил, что он и сотрудники нунциатуры накопили кое-какие запасы продовольствия, «как и большинство киевлян».