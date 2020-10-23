Апостольский нунций архиепископ Джованни Д’Аниелло прибыл в Россию

Вечером 22 октября в Москву прибыл Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло.

В аэропорту посла Святейшего Престола встретили секретарь Апостольской нунциатуры монс. Пётр Тарнавский, представитель МИД России Виктория Шмелёва, Генеральный секретарь Конференции католических епископов России свящ. Штефан Липке SJ и генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве свящ. Кирилл Горбунов.

Архиепископ Д’Аниелло был назначен Апостольским нунцием в России 1 июня этого года, однако в связи с обстоятельствами, связанными с эпидемией коронавируса, смог прибыть в Россию только сейчас. До этого он в течение восьми лет занимал должность Апостольского нунция в Бразилии.

По прилете монс. Д’Аниелло сказал слова краткого приветствия:

— Дорогие друзья!

Я только что прибыл в аэропорт. В Москву.

Я думаю обо всех вас — с кем скоро мы станем товарищами на пути. Приветствую всех вас особенно от имени Папы, посылающего меня к вам как своего представителя.

В этот момент хочу вспомнить всех, страдающих сейчас от пандемии, и уверить, что молюсь, чтобы всё закончилось скорее и разрешилось к лучшему.

Хочу поприветствовать своих собратьев епископов и собратьев священников, монашествующих, всех верных и всех обнять. Хочу вам сказать, что я здесь с вами, среди вас и хотел бы идти вместе с вами. Будем совместно трудиться, вместе идти вперед и создавать то братство, о котором говорит Папа Франциск в своей последней энциклике. Все вместе как братья будем идти вперед — чтобы строить Царство Божие.

Также сердечно приветствую православных христиан, которые меня слышат, которым будут интересны моя деятельность и мои слова, особенно Его Святейшество Патриарха Кирилла, его епископов и помощников.

Сердечно приветствую всех!

И да благословит вас Бог!



Источник: Информационная служба Архиепархии