Апостольская нунциатура в РФ поздравляет духовенство, монашествующих и мирян Преображенской епархии с Рождеством и наступающим Новым 2024 годом

Апостольская нунциатура в РФ поздравляет духовенство, монашествующих и мирян Преображенской епархии с Рождеством и наступающим Новым 2024 годом

Декабрь 18, 2023

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