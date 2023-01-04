Апостольская Нунциатура в РФ извещает об открытии книги соболезнований в связи с кончиной Бенедикта XVI

Москва, 2 января, 2023 года.

Апостольская Нунциатура в Российской Федерации с глубокой скорбью извещает, что 31 декабря 2022 года в 9.34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане почил Папа на покое Бенедикт XVI.

Апостольская Нунциатура открывает Книгу Соболезнований во вторник 3 января, 2023 года, а также в понедельник и вторник 9-10 января 2023 года от 10.00 до 13.00 и от 14.00 до 16.00 по адресу: Вадковский переулок 7.

Соболезнования могут быть направлены также на адрес электронной почты: condolences.nuntiusru@gmail.com.

С уважением,

Секретариат Апостольской Нунциатуры в РФ

(Посольство Ватикана)

тел. +7 (495) 726-59-30/31