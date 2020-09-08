Апостольская библиотека Ватикана модернизировала интернет-портал

Нынешним летом, во время разгара карантинных мероприятий во всем мире в связи с распространением коронавируса, Ватиканская апостольская библиотека, основанная в 1475 году Папой Сикстом IV, значительно упростила процедуру запроса материалов на своём интернет-портале, сообщает Vatican News.

Онлайн-ресурс библиотеки Святейшего Престола www.vaticanlibrary.va обрёл новый дизайн, а также облегчил доступ ко всему своему содержимому и к дополнительным услугам.

Интерфейс портала доступен на двух языках – итальянском и английском.

Процедуры поиска и запроса оцифрованных манускриптов и других материалов библиотеки были упрощены, модернизированы и сделаны интуитивно понятными.

По аналогии с последними продвинутыми сайтами, используется как статическая, так и динамическая технология управлением онлайн-контентом библиотеки: сайт, включающий обширные коллекции текстов, большое количество изображений и гипертекстовых ссылок, взаимодействует с другими подключёнными информационными ресурсами, включающими поисковые системы, электронную библиотеку консультации по вопросам издательских каталогов, учётную запись в «Твиттере», систему онлайн-заказов и интернет-магазин.

Рестайлинг оказался особенно уместен в период пандемии, когда меры санитарной безопасности затрудняют физический доступ учёных и исследователей к библиотечным ресурсам.

В интервью для Радио Ватикана эти новшества прокомментировал монсеньор Чазаре Пазини, префект Апостольской библиотеки:

«В связи с пандемией физическое присутствие посетителей становится всё более сложным, но библиотека призвана быть местом, где их радушно принимают, где можно наладить сотрудничество и проявить открытость».