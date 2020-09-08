Апостольская библиотека Ватикана модернизировала интернет-портал
Нынешним летом, во время разгара карантинных мероприятий во всем мире в связи с распространением коронавируса, Ватиканская апостольская библиотека, основанная в 1475 году Папой Сикстом IV, значительно упростила процедуру запроса материалов на своём интернет-портале, сообщает Vatican News.
Онлайн-ресурс библиотеки Святейшего Престола www.vaticanlibrary.va обрёл новый дизайн, а также облегчил доступ ко всему своему содержимому и к дополнительным услугам.
Интерфейс портала доступен на двух языках – итальянском и английском.
Процедуры поиска и запроса оцифрованных манускриптов и других материалов библиотеки были упрощены, модернизированы и сделаны интуитивно понятными.
По аналогии с последними продвинутыми сайтами, используется как статическая, так и динамическая технология управлением онлайн-контентом библиотеки: сайт, включающий обширные коллекции текстов, большое количество изображений и гипертекстовых ссылок, взаимодействует с другими подключёнными информационными ресурсами, включающими поисковые системы, электронную библиотеку консультации по вопросам издательских каталогов, учётную запись в «Твиттере», систему онлайн-заказов и интернет-магазин.
Рестайлинг оказался особенно уместен в период пандемии, когда меры санитарной безопасности затрудняют физический доступ учёных и исследователей к библиотечным ресурсам.
В интервью для Радио Ватикана эти новшества прокомментировал монсеньор Чазаре Пазини, префект Апостольской библиотеки:
«В связи с пандемией физическое присутствие посетителей становится всё более сложным, но библиотека призвана быть местом, где их радушно принимают, где можно наладить сотрудничество и проявить открытость».
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