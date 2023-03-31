Апостольская администратура для католиков византийского обряда учреждена в Белоруссии

30 марта 2023 года Папа Франциск учредил Апостольскую администратуру для верующих византийского обряда в Беларуси, назначив архимандрита Яна Сергея Гаека, члена Конгрегации мариан (MIC), апостольским администратором новообразованного церковного округа, сообщает русская служба Vatican News.

Католическая община византийского обряда в Беларуси является наследницей епархий Киевской митрополии, которые в 1596 году заключили Брестскую унию с Апостольским Престолом, отмечается в официальном сообщении Святейшего Престола. Во времена Российской Империи эти структуры были ликвидированы. В 1939 году митрополит Андрей Шептицкий создал в Беларуси экзархат, но его развитию помешала Вторая мировая война и последующий период коммунистического господства. В 1988 году началось возрождение церковных общин, и с 1993 года они были вверены пастырскому руководству апостольского визитатора. В настоящее время на территории новой апостольской администратуры для верующих византийского обряда в Беларуси насчитывается 16 церковных приходов, в которых служат 16 священников и 3 диакона.

Архимандрит Ян Сергей Гаек родился 8 февраля 1949 года в Польше, после школы вступил в Конгрегацию мариан во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, 23 июня 1974 г. был рукоположен в пресвитеры. Обучался в Люблинском католическом университете и в Папском восточном институте, в 1983 году защитил докторскую диссертацию. Священник преподавал восточное богословие в Институте экуменических исследований Люблинского католического университета. В 1993 году Папа Иоанн Павел II назначил его апостольским визитатором для верных византийского обряда в Беларуси. В 1996 году монсеньор Гаек получил титул архимандрита, а в 1997 году стал консультантом ватиканской Конгрегации Восточных Церквей.