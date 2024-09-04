Апостол Швейцарской земли. Преподобный Галл Гельветийский и Санкт-Галленский монастырь

В 2018 году Священный Синод Русской Православной Церкви включил в месяце­слов Церкви древнего святого неразделенной Церкви преподобного Галла Гельветийского. В последнее время в месяцеслов нередко вносятся имена древних святых, подвизавшихся в различных странах, что подчеркивает межнациональный, вселенский характер Церкви, которая не забывает никого из своих чад, разбросанных по миру. Чему можно научиться на примерах из жизни преподобного Галла и как живут русские приходы в Швейцарии — в материале «Журнала Московской Патриархии».

Осенью 2023 года в Швейцарии, в Лозанне, появилась новая община Русской Православной Церкви, посвященная всем святым, в земле Швейцарской просиявшим. В состав собора входят крупные богословы IV века Афанасий Великий и Амвросий Медиоланский, известный сербский святой XX века святитель Николай Сербский, наш соотечественник святитель Иоанн Шанхайский. Однако первым из них, просветителем земли Швейцарской, по праву считается преподобный Галл Гельветийский.



Послушание и наказание

По происхождению ирландец, святой Галл родился в середине VI века, приблизительно в 550 году, в Ленстере в знатной семье. Вторая половина VI века в Ирландии характеризуется бурным распространением христианства, что сопровождалось развитием монастырей, причем не только в Ирландии, но и в соседней Британии. Видя подвиг многих преподобных кельтских отцов, просиявших в те годы, преподобный Галл, повзрослев, и сам подался в монашество. Первым местом его подвигов стал монастырь Бангор, который в те годы достиг своего расцвета. Там святой Галл сблизился с другим святым миссионером — преподобным Колумбаном Люксейским.

Преподобный Колумбан был старше Галла примерно на десять лет и тоже был родом из Ленстера. В Бангоре он принял монашество, затем священный сан. Вокруг него стали собираться ученики, в том числе и святой Галл. В 587 году Колумбан и двенадцать его учеников избрали в качестве своего монашеского подвига миссионерство и отправились в Галлию. Через четыре года они добрались до Бургундии, где основали сначала монастырь Аннегре. Затем, когда увеличилось число насельников, был основан монастырь Люксей, посвященный апостолу Петру. Обитель стала региональным центром борьбы против языческих верований. Через некоторое время возник и третий монастырь, Фонтен.

Егда облацы тяжции язычества собрашася на земли нашей, Колумбан и Галл с дружиною своею и Фридолин преплыша море, во еже призвати ны пети с ними: вся дела Господня Господа, хвалите Его и превозносите во вся веки (тропарь 8-й песни канона святым Швейцарской земли).

Peregrinatio pro Christo — феномен ирландской монашеской аскезы, означавший «покидание родины ради Христа». Для ирландцев, привязанных к своей родине, это был настоящий подвиг самоотречения. Ирландское богословие выделяло сначала два вида мученичества: «зеленое» — пост, молитва и келейная аскетическая практика в монастыре, а также основание скита или монастыря в удаленном от людей диком месте — и «красное», кровавое — страдания и смерть за Христа.

Изначально ирландские аскеты покидали свои монастыри и искали уединенные места в разных уголках острова. Однако почтение к монахам и подвижникам в Ирландии было настолько велико, что как только обнаруживали монаха, находившегося в уединении, он сразу же становился объектом паломничества и почитания. Тогда появился третий вид мученичества — «белое», peregrinatio pro Christo, а именно: переселение в Европу, добровольное изгнание и странничество, основание новых монастырей как центров миссии среди языческих народов. Многие монахи погибали во время таких путешествий, приняв после «белого» подвиг «красного» мученичества.

Приехавшие в Бургундию Колумбан и его ученики боролись не только с языческими предрассудками, но и с нравственными пороками христиан. Они обличали в грехах правящую элиту Бургундии. Будучи искренним аскетом, при этом глубоко образованным и необычайно деятельным, Колумбан снискал уважение у знати, хотя и вызывал некоторое смущение своей критикой, испытывая терпение правителей. Из Ирландии он привнес в управление монастырем важное правило: поскольку ирландские монастыри обладали автономией, Колумбан не позволял никому вмешиваться во внутренние дела Люксея.

Основанные святым Колумбаном монастыри имели важное значение в жизни государства; из Люксея вышло много влиятельных иерархов Франкского королевства, а основанный им впоследствии в Италии монастырь Боббио в IX веке был одним из самых крупных земельных собственников. В этих монастырях Колумбан установил свое правило, созданное на основе уставов святых Пахомия Великого, Василия Великого и Иоанна Кассиана Римлянина. Это правило было слишком кратким и не отвечало всем запросам аббатов. Зато оно было таким строгим, что монахи стали переходить в другие европейские монастыри или смягчать свои монастырские уставы, поэтому через некоторое время в эти монастыри смог проникнуть устав преподобного Бенедикта Нурсийского, который был совмещен с правилом преподобного Колумбана. Так появилось правило святых Колумбана и Бенедикта. Одна из особенностей этого правила — фактическая независимость монастыря от любой власти извне.

Прослужив двадцать лет в Люксее, Колумбан окончательно рассорился с королевским двором. За отказ признать незаконнорожденных детей короля Теодориха II бабка короля королева Брунгильда настояла на изгнании Колумбана из пределов Франкского королевства Бургундии1. Святой Колумбан оставил игуменом преподобного Евстахия и ушел в новое странствование. С ним отправился и преподобный Галл. Святых отцов планировали посадить на корабль и вернуть обратно в Ирландию.

Однако корабль так и не смог выбраться в открытое море, несмотря на все усилия гребцов. Святые Галл и Колумбан восприняли это как указание продолжать работу на континенте. Теперь они отправились в соседнее королевство Австразия2, к брату Теодориха Теодеберту II. Король принял их с радостью и был готов предложить новые места для устройства монастыря.

Колумбан, Галл и их спутники хотели двигаться дальше, к Риму. В свою очередь, Теодеберт был заинтересован в христианской миссии на востоке своего государства, среди язычников-алеманнов. Миссионеры отправились вверх по Рейну, на территорию современной Швейцарии. Пройдя мимо Цюриха, они пришли в Тугген, где Галл уничтожил идолов, чем навлек на себя и своих сподвижников гнев язычников. Они бежали оттуда в сторону Боденского озера. В языческом городке Арбон Колумбан и Галл обнаружили небольшую христианскую общину во главе со священником Виллимаром, который предложил им поселиться в Брегенце. Колумбан, Галл и остальные миссионеры решили вести миссию среди алеманнов из Брегенца. Преподобный Галл уничтожил местных идолов, выбросив их в Боденское озеро. Знание алеманнского языка позволяло святому Галлу успешно проповедовать среди местного населения.

Однако спустя два года преподобный Колумбан решил, что миссия провалилась. Слишком многое пришлось вытерпеть от местных жителей, которые чинили им неприятности и клеветали на них местному герцогу. Колумбан собрал учеников и собрался идти дальше в Италию. Меж тем святой Галл заболел сильной лихорадкой. Он очень просил своего наставника, чтобы тот позволил ему остаться здесь из-за болезни. Колумбан был строг: за то, что Галл ослушался учителя, тот запретил ему совершать Литургию до конца своих дней. На этом они расстались.



Апостол Швейцарии

Галл отправился на лечение в Арбон к священнику Виллимару. Выздоровев, он решил пойти вверх по реке Штайнах от Боденского озера, чтобы найти новое место для поселения и подвигов. С ним пошел диакон Хильтибальд из местной общины. Через Арбоннский лес они дошли до водопада, возле которого преподобный Галл споткнулся и упал в терновый куст. Хильтибальд попытался помочь ему подняться, но услышал: «Оставь меня: сей покой Мой во век века, зде вселюся, яко изволих и (Пс. 131, 14)». Помолившись, Галл сделал из орешника крест, к которому прикрепил мощевик с частичками ризы Богородицы и мощей святителя Дезидерия Вьеннского и мученика Маврикия. Святой благословил это место, и они с Хильтибальдом остались здесь на ночь.

Хильтибальд уснул, а Галл продолжал молиться. У костра оставалось немного еды. Тут из леса к ним вышел медведь и съел остатки. Галл подошел к нему и именем Божиим приказал принести дров для костра. Медведь ушел в лес и вернулся с бревнами, положил их в огонь. Святой дал ему в награду хлеб и повелел покинуть это место, а в дальнейшем не причинять вреда ни людям, ни скоту. Проснувшийся и наблюдавший за этим Хильтибальд бросился Галлу в ноги и воскликнул: «Теперь я знаю, что Господь с тобой, ибо и звери повинуются тебе!» Преподобный Галл запретил ему рассказывать кому-либо о случившемся. Исследовав территорию вокруг, святой Галл выбрал подходящее место для постройки кельи.

Ни прещения, ниже казни, ниже мраз, ниже звери отвратиша тя от места, еже Бог ти назнаменова, Галле святый, паломниче Евангелия. И сице людие Австразийстии возвратишася к Богу и воспеша с тобою: вся дела Господня, хвалите Его и превозносите во вся веки (тропарь 8-й песни канона святым Швейцарской земли).

Вскоре слава о подвижнике стала распространяться по округе. Дочь герцога Гунцо из Юберлингена мучилась от беснования, и ее отец позвал священника Виллимара и святого Галла помочь ей. Преподобный Галл отказался, и Виллимар прибыл к герцогу один. Во дворце были еще и епископы, прибывшие с дарами. Когда они встретились с правителем и его дочерью, бес в несчастной девушке заговорил: он обличил епископов в блуде и открылся, что он — тот самый бес, которого Галл изгнал из капищ Туггена и Брегенца, и потому только преподобный и может изгнать его снова. Герцог настоятельно просил Виллимара привести к нему святого. Действительно, прибыв во дворец, Галл исцелил девушку.

В благодарность Гунцо предложил святому Галлу стать епископом Констанца — после смерти предыдущего архиерея кафедра была вакантна. Но преподобный Галл решил вернуться к подвигу уединения. Вокруг его кельи стали селиться ученики. Впоследствии исцеленная им девушка стала монахиней и посвятила себя Богу. А епископом Констанца стал один из учеников преподобного Галла, диакон Иоанн.

Регулярно в общине совершались богослужения, но святой Галл, помня запрет своего учителя преподобного Колумбана, Литургию не совершал. Тем больше было удивление его учеников, когда однажды утром Галл велел приготовить все необходимое для богослужения. В ту ночь святому было видение: преподобный Колумбан скончался. Святой Галл возглавил заупокойную литию по своему учителю, а после нее отправил в монастырь Боббио диакона Магинальда. Вернувшись, Магинальд подтвердил день и час, когда скончался Колумбан.

Братия Боббио передала святому Галлу посох Колумбана. Впоследствии Галл оставил его своему ученику Магноальду, который и принес его из Боббио. Святой Магноальд стал основателем Фюссенского монастыря в Баварии, а посох Магноальда стал чтимой святыней.

После смерти игумена Люксейского монастыря преподобного Евстахия монахи Люксея отправили представителей к Галлу, чтобы призвать его игуменом. Однако святой сказал, что отказался от жизни в крупном монастыре ради уединенной жизни.

На 95 году преподобный Галл скончался. Уже во время погребения святого начали совершаться чудеса. Обувь святого Виллимар подарил больному параличом по имени Мавр, и когда тот надел ботинки, неожиданно начал ходить. Святого Галла похоронили в церкви, на могиле зажгли две свечи, и в течение тридцати дней эти свечи горели неугасимо; и пока они горели, всякий, кто приходил с лихорадкой, зубной болью, проблемами со слухом и другими болезнями, получал исцеление.



Центр миссии и проповеди

После смерти преподобного Галла его ученики продолжили привычный образ жизни согласно правилу преподобного Колумбана: их основными занятиями были богослужение и молитва, чтение Священного Писания и святых отцов, ручной труд и преподавание. Однако число монахов постепенно сокращалось. Наконец их осталось только двое: Магноальд и Феодор.

Именно тогда в Санкт-Галлен прибыл из Нижнего Энгадина священник Отмар. Глубоко верующий, скромный и деятельный Отмар взялся за духовное обновление монастырской жизни. Вскоре обитель пришлось перестраивать: монахов насчитывалось больше пятидесяти человек. Отмар выстроил новые кельи и расширил соборную церковь. Рядом с монастырем преподобный Отмар устроил гостиницу для паломников и приют для бедных. Вместо правила святого Колумбана Отмар ввел устав преподобного Бенедикта. Именно в это время монастырь начал окормлять окрестных жителей, что послужило стимулом для возникновения поселений вокруг монастыря и формирования города.

Высокие доходы монастыря не давали покоя местным графам. Они подговорили одного из монахов, Ламберта, оклеветать святого. Ламберт обвинил Отмара в развращении женщины. Суд приговорил преподобного к голодной смерти, однако по ходатайству графа Гозберта фон Эшенца ее заменили на пожизненное заключение. В тюрьме на острове на реке Рейн преподобный Отмар скончался. Через несколько лет его судья, епископ Констанцский Сидоний, посетил монастырь преподобного Галла. У мощей святого у монаха Ламберта неожиданно отнялись ноги, и он признался, что оклеветал Отмара. Мощи святого Отмара были перенесены из тюрьмы на острове в Санкт-Галлен. Впоследствии у мощей начали происходить чудеса, а самого святого стали почитать как защитника доброго имени и справедливости.

Через некоторое время после смерти святого Отмара монастырь вновь пришел в упадок. Настоятелями монастыря становились епископы Констанца, у которых не хватало времени заниматься обителью. В 816 году монахи добились того, что игуменом был назначен монах Гозберт, а через два года монастырь был переведен в прямое подчинение франкского короля.

Жизнь монастыря возобновилась. Гозберт развернул масштабное строительство. За пять лет была выстроена новая соборная церковь, больше прежней. В монастырский комплекс входили больница, баня, пекарня, пивоварня, мастерские, конюшни, мельница, аптека и сад с лекарственными травами, гостиница, школа. Гозберт организовал при монастыре библиотеку со значительным собранием книг, а также открыл скрипторий и обеспечил его всеми необходимыми материалами. Монахи учились каллиграфии, рисованию миниатюр, росписи и золочению буквиц, обработке пергаментных свитков, книжному переплету и другим ремеслам.

Начало X века, когда монастырем управлял аббат Соломон, ставший епископом Констанца, — золотой век Санкт-Галлена. В обитель поступали крупные пожертвования, а братия насчитывала более сотни монахов и более трехсот трудников. Монастырь владел землями нескольких современных кантонов Швейцарии, имел дворы в Баварии, Эльзасе, Ломбардии и других регионах Европы. Аббат придавал большое значение скрипторию, поэтому монастырь стал центром культуры и образования в Германской империи. В монастырской школе изучали тривиум и квадривиум, латинский и греческий языки. Многие епископы были выпускниками Санкт-Галленской школы. Крупный средневековый поэт и музыкант Ноткер Заика был монахом Санкт-Галленского монастыря. Его ученик Эккехард составил подробную историю обители.

Золотой век закончился 1 мая 926 года. В этот день в монастырь ворвались венгры и варварски его разграбили. В связи с этими событиями в лике святых просияла преподобномученица Виборада Санкт-Галленская. Несколько лет монахиня жила в маленьком домике возле монастыря. Когда пришли захватчики, она отказалась покидать это место, хотя заранее предрекла их приход, чтобы братия монастыря смогла скрыться. Ее спрятали в одном из помещений. Обнаружившие Вибораду венгры подожгли здание, но огонь не проникал внутрь; тогда они сломали крышу и нанесли ей несколько ударов мечом. Утром Виборада скончалась. Через 121 год она была прославлена в лике святых.

После набега монастырь восстановился и оставался важным центром духовной жизни региона. В 937 году обитель сгорела, но снова была восстановлена. В середине века монастырь грабили сарацины. Клюнийская реформа3 по возрождению духовной жизни здесь не удалась.

Нового расцвета Санкт-Галлен дождался только при аббате Ульрихе Реше, во второй половине XV века. Он восстановил полноцен­ную богослужебную жизнь в монастыре, составил каталог книг библиотеки, восстановил монастырское хозяйство. Успех обители стал причиной конфликта с городом — однажды на игумена было совершено покушение.

Предвестником реформации в Санкт-Галлене стала эпидемия чумы, унесшая жизни более полутора тысяч человек. Протестантизм в здешних местах добился значительной поддержки населения, быстро распространились сочинения Мартина Лютера, местным проповедником стал Иоахим Вадиан. В 1523 году в город прибыл Иоганн Кесслер — проповедник «новой веры» и, по иронии, выпускник Санкт-Галленской школы. Аббат Санкт-Галлена противостоял протестантам. Однако уже в 1524 году в городе начали убирать иконы. Через год активную деятельность развили анабаптисты во главе с Конрадом Гребелем, их подавили силой. Но уже в 1527 году начались богослужения по цвинглианскому обряду.

Двадцать третьего февраля 1529 года собор Санкт-Галленского монастыря был взят штурмом, чтобы «уничтожить идолов». Иконы и статуи срывали, разбивали топорами и молотками, уничтожали, алтари переворачивали. Считается, что уничтоженных распятий, изображений, статуй и престолов набралось на сорок повозок. Только победа католиков во второй каппельской войне в 1531 году позволила остановить распространение реформатского движения. А через некоторое время Санкт-Галлен стал оплотом католичества в Швейцарии.

В XVII веке при аббате Бернхарде были перестроены собор и ризница обители. В монастырской школе преподавали юриспруденцию, историю, литературу, латынь, греческий и иврит, даже сирийский и халдейский языки. Была открыта бумажная фабрика. Впоследствии положение аббатства зависело от отношений католиков и протестантов в регионе. Например, в 1712 году произошел новый кризис: графство Тоггенбург, подчинявшееся аббату Санкт-Галлена, но бывшее преимущественно протестантским, выступило против монастыря. Тоггенбург поддержали Берн и Цюрих, а Санкт-Галлен — Люцерн, Цуг и еще три кантона. В решающем сражении под Вильмергеном католики потерпели поражение. Это обусловило упадок монастырской жизни.

В 1798 году французские войска положили конец существованию Швейцарской конфедерации. Имущество Санкт-Галленского монастыря было полностью конфисковано. Над монастырской церковью был водружен флаг Французской революции. Монахи пытались вернуть имущество обители законным способом, но военные разогнали братию. В монастырских храмах провели бал и торжественный обед.

Весной 1799 года австрийцы отбили монастырь, но уже осенью французы снова вернулись. Наступило время разорения и запустения. Восьмого мая 1805 года Большой совет кантона Санкт-Галлен упразднил монастырь окончательно. В 1823 году буллой Папы Пия VII было учреждено епископство Кур — Санкт-Галлен, что позволило монастырской церкви продолжить существовать в статусе кафедрального собора. В 1847 году епископство было разделено, появилась самостоятельная Санкт-Галленская епархия.



Современность

Помимо главного собора преподобного Галла, построенного в 1767 году, до наших дней дошла роскошная библиотека обители. Единственная из великих монастырских библиотек западного Средневековья, она сравнительно хорошо пережила все социальные катастрофы. Фонды до сих пор хранятся на том месте, где, возможно, еще святой Галл основал свою первую маленькую библиотеку. Ежегодно около 120 тысяч человек посещают залы библиотеки Санкт-Галлена.

Преподобный Галл почитается как покровитель Швейцарии и небесный по­кро­­витель швейцарского Санкт-Галлена и австрийского Брегенца. Церкви и часовни в честь преподобного Галла Гельветийского находятся более чем в 450 населенных пунктах мира.

Главный православный храм Швейцарии — храм Воскресения Христова в Цюрихе. Приход появился здесь еще в 1930-х годах. С 1949 по 1988 год настоятелем храма был архиепископ Серафим (Родионов; 1905–1997), один из выдающихся деятелей русского зарубежья. Он создал крупную приходскую общину, а кроме того, преподавал в Цюрихском университете, участвовал в международных богословских конференциях и собеседованиях, что во многом способствовало знакомству Запада с Православием. Кроме того, владыка создал и окормлял общину в Женеве. За несколько лет до смерти архиепископ Серафим основал первую в Швейцарии православную обитель — Свято-Троицкий монастырь, где и был похоронен.

В 2002 году митрополит Смоленский и Калининградский — ныне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — освятил новое здание храма. До этого богослужения проходили в небольшой двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома. В 2001 году приход приобрел новое церковное здание, за год оно было отремонтировано, поставлен купол и крест. В 2016 году Патриарх Кирилл вновь посетил храм Воскресения Христова в Цюрихе и в своем слове поделился воспоминаниями о храме, с которым связан с 1971 года:

«Тогда это был совершенно другой приход, другой храм — в маленькой квартирке, где служил игумен, затем архимандрит, а затем епископ Цюрихский Серафим (Родионов). В воскресенье на богослужение собиралось всего несколько человек. В то время я служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, и этот приход был тоже создан владыкой (тогда еще иеромонахом) Серафимом в 1946 году. Сейчас я с большим волнением вспоминаю окормлявшего в те годы Швейцарию владыку Серафима, который практически всю свою жизнь отдал этому приходу…»

— На протяжении почти 85 лет храм Воскресения Христова в Цюрихе служит духовным и культурным центром для прихожан, проживающих в этом регионе постоянно или временно, — рассказывает настоятель храма протоиерей Михаил Земан. — Из них более 500 человек являются постоянными членами общины. Это один из крупнейших в Швейцарии приходов Русской Церкви, который служит центром духовного роста, социальной интеграции и культурного обогащения для всего многонационального сообщества. На приходе открыты детская воскресная школа и библиотека для прихожан любых возрастов, регулярно проводятся лекции на богословские темы и курсы катехизации, в том числе для немецкоговорящих прихожан, желающих принять православие.

В течение многих лет при храме действует социальная группа, которая предоставляет информационную, материальную и техническую поддержку всем, кто по разным причинам уехал из своих родных мест, а также тем, кто при­ехал в Швейцарию на лечение. Праздничные трапезы, организуемые в храме, собирают общину вместе, укрепляя связи и создавая атмосферу дружбы и взаимопомощи.

— Православные почитают преподобного Галла как просветителя Швейцарии, — говорит клирик храма иерей Даниил Шэрер. — Действительно, в кондаке праздника всех Швейцарских святых упоминается крест, который водрузил Галл. Это отсылка к видению, которое было у Галла, когда его болезнь помешала ему сопровождать святого Колумбана в Италию. В этом видении Бог сказал ему водрузить здесь крест. Сегодня Галла почитают как открытого и храброго противника языческого идолопоклонства. Мы видим в нем пример высокого благочестия и непоколебимой веры в Бога.

Хотя в его честь названо много церквей (только в Швейцарии их 19, а в Германии более 100), традиций, связанных с ним, мало. Одним из примечательных обычаев является освящение вина, которое по молитвам к преподобному Галлу способно помочь от лихорадки.

Мощам святого можно поклониться в соборе преподобного Галла в Санкт-Галлене, в соборе преподобного Галла в Праге и в храме Воскресения Христова в Цюрихе, а также в резиденции Патриаршего экзархата Западной Европы в Париже. В соборе в Санкт-Галлене также пребывают мощи преподобных Отмара и Ноткера Заики Санкт-Галленских. Почитание святого Галла с каждым годом растет среди православных верующих, воспоминание его подвигов 16/29 октября с каждым годом празднуется все большим числом приходов. Удивительно, что служба этому швейцарскому святому была написана в Британии, а икона создана во Франции.

Существует общеевропейский паломнический маршрут по пути преподобного Колумбана, Via Columbani; первая часть этого пути, до Брегенца, является также и путем преподобного Галла. Православные верующие Цюриха некогда прошли по стопам Галла вдоль Боденского озера и по пути преподобного Колумбана и его учеников (уже без Галла) через Альпы.

Православная община Всех святых, в земле Гельветийской (Швейцарской) просиявших, объединяет православных христиан разных национальных культур, проживающих в городе Лозанне. Она появилась в сентябре 2023 года, и первая служба выпала на 17 сентября — в том году это был день памяти всех Швейцарских святых. Божественные литургии совершаются дважды в месяц на церковнославянском языке; некоторые молитвы читаются на французском языке.

— Преподобный Галл — уникальный святой, — рассказывает иерей Сергий Ким, настоятель общины Всех швейцарских святых в Лозанне. — Ирландец, просиявший в самом сердце Европы. Его житие удивляет тем, насколько оно живое. Дойдя до Боденского озера, святой больше не мог идти вместе с Колумбаном дальше и отказался повиноваться своему учителю. За это Колумбан запретил ему служить Литургию. То есть практически всю последующую жизнь преподобный Галл не мог сам совершить Божественную службу. Когда Колумбан умер, Галлу было откровение, что учитель простил своего ученика. То есть святой всю жизнь расплачивался за проявленное непослушание и при этом беспрекословно принял и выполнил свою епитимью.

Празднование Собора Швейцарских святых было установлено в 1982 году и совпадает с национальным праздником — Федеральным днем поста и покаяния, который отмечается с 1831 года каждое третье воскресенье сентября. Инициатором установления праздника выступил архиепископ Женевский и Западно-Европейский Антоний (Бартошевич; 1910–1993). Его преемник архиепископ Амвросий (Кантакузен; 1947–2009) написал православную службу на французском языке. В ней святому Галлу уделено особое внимание:

Егда обрeте мeсто егоже показал ecи ему во еже подвизатися, тогда преподобный Галл крест воздвиже и Тебe вопия, Христе Боже: Господи, poд же человеческий спасаяй на Кресте, благоволи место сие быти достоянием Твоим, в немже исправится хваление Tвoe во веки (кондак).

Память преподобного Галла Гельветийского отмечается 29 октября (16 октября по ст. стилю; в Католической Церкви память святого также отмечается 16 октября).



Библиография

Die Gallusvita des Mönchs Wetti / von A. Potthast. Leipzig, 1888.

Schweiwiler A. Das Kloster St. Gallen. Die Geschichte eines Kulturzentrums. Einsiedeln; Köln; St.Gallen, 1937.

Избранные жития святых, в Европейских и иных землях просиявших: А–Э / сост. и перевод А. А. Бурова. М., 2005–2015.

Культура аббатства Санкт-Галлен / пер. с нем. Н. Ускова; под ред. В. Фоглера. Б. м., 1993.

Усков Н. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. СПб., 2001.

Эккехард. Истории монастыря Санкт-Галлен / пер., ст. и комм. С. В. Иванова. М.: Наука, 2023.

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ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Бургундское королевство — средневековое государственное образование, существовавшее в X–XIV веках на территории современной юго-восточной Франции и западной Швейцарии. По латинскому названию своей столицы — Арля — Бургундское королевство также получило известность под именем Арелат или Арелатское государство. Его происхождение связано с франкским королевством Бургундия, существовавшим с перерывами с VI по VIII век в качестве одного из трех основных королевств Меровингов, наряду с Австразией и Нейстрией.

2) Австразия — восточная часть франкского государства Меровингов.

В VI–VII веках было самостоятельным королевством, включало земли в бассейнах рек.

3) Клюнийская реформа — движение за духовное возрождение Западной Церкви в Х – начале XII века, возглавляемое аббатами монастыря Клюни. Суть реформы заключалась в духовном обновлении монашества на основе более строгого соблюдения устава св. Бенедикта Нурсийского, возрождения аскезы и созерцательной жизни, противодействия обмирщению и падению нравов, а также создания монашеской организации, независимой от светских и духовных властей.

Диакон Александр Черепенин

Источник: интернет-сайт «Церковный вестник»