Апофатическое богословие для XXI века

3 и 4 июня в Риме состоится международная конференция, посвященная негативной (апофатической) теологии. Конференция организована Папской богословской академией и богословским факультетом Папского университета Святого Креста. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Негативная теология, — говорится в информационном сообщении организаторов — охарактеризовала подход Отцов Церкви к диалогу с философией и культурой эпохи. В свете учительства Папы Франциска этот подход может предложить ценные идеи для межрелигиозного и междисциплинарного диалога, ставя реальность прежде идеи. Евреи, христиане и мусульмане разделяют понимание того, что Бог непознаваем, а Его деяния неисповедимы. Это может помочь преодолеть фундаментализм, оставив нетронутым смысл тайны и содействуя диалогу, религиозной свободе, терпимости и уважению. Негативная теология предлагает также полезную схему для преодоления языковой и эпистемологической закрытости различных дисциплин, делая возможной междисциплинарную работу».

На конференции выступят профессор Джон Милбанк из Ноттингемского университета с докладом «Значение апофатизма для современной теологии»: проф. Риккардо Кьярадонна из римского университета «Рома Тре» с докладом «Апофатические утверждения о Боге в платонической традиции: Платон, Филон и Плотин»; проф. Барт Кут из Тильбургского университета с докладом «Апофатическое нарративное богословие в Писаниях»; проф. Роберт Возняк из Краковского университета с докладом «Негативная теология в Средневековье» и другие.