Антикоррупционный орган в Ватикане
Святейший Отец внес изменения в устав Отдела Генерального ревизора, наделив его антикоррупционными функциями. С подробностями из Града Ватикан — Ольга Сакун.
Папа Франциск обнародовал новый устав Отдела Генерального ревизора, учрежденного апостольским посланием «Fidelis dispensator et prudens» в феврале 2014 года.
Согласно прежнему уставу, ревизор имел право запрашивать от различных служб «любую важную информацию и документацию финансового или административного характера».
В новом уставе полномочия ревизора расширяются, поскольку он может беспрепятственно получать «информацию и документы экономического и административного характера, необходимые для осуществления ревизии».
Ревизор имеет также право проводить «любые другие действия по ревизионной проверке, уместные в зависимости от обстоятельств».
Источник: Vatican News
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