Антикоррупционный орган в Ватикане

Святейший Отец внес изменения в устав Отдела Генерального ревизора, наделив его антикоррупционными функциями. С подробностями из Града Ватикан — Ольга Сакун.

Папа Франциск обнародовал новый устав Отдела Генерального ревизора, учрежденного апостольским посланием «Fidelis dispensator et prudens» в феврале 2014 года.

Согласно прежнему уставу, ревизор имел право запрашивать от различных служб «любую важную информацию и документацию финансового или административного характера».

В новом уставе полномочия ревизора расширяются, поскольку он может беспрепятственно получать «информацию и документы экономического и административного характера, необходимые для осуществления ревизии».

Ревизор имеет также право проводить «любые другие действия по ревизионной проверке, уместные в зависимости от обстоятельств».



Источник: Vatican News