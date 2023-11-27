Благословенны милосердные. Angelus с Папой Франциском 26 ноября 2023 года, Ватикан, Дом Святой Марфы / площадь Святого Петра

В воскресенье 26 ноября из-за проблем со здоровьем Святейший Отец не появился в полдень у окна Апостольского дворца, а произнес молитву «Ангел Господень» из часовни Дома Святой Марфы, где он проживает. Передает русская служба Vatican News.

Паломники, прибывшие на площадь Святого Петра, приняли участие в молитве благодаря трансляции в прямом эфире, организованной ватиканскими СМИ. Текст размышления от имени Папы читал монс. Браида, сотрудник Госсекретариата, ответственный за проведение молитвы «Ангел Господень».

В последнее воскресенье литургического года, на которое приходится торжество Христа, Царя Вселенной, напоминает Святейший Отец в своем размышлении, говорится о Страшном суде (см. Мф 25, 31-46) и о том, что решения этого суда будут приниматься на основании того, насколько мы были милосердны к Божьим созданиям в нашей жизни.

Иисус, Сын Человеческий, восседает на престоле, а у Его ног собрались все народы мира, и среди них особо выделяются «благословенные», друзья Царя, то есть те, кто кормил голодных, заботился о больных и нуждающихся, посещал узников, поясняет Папа. Это резко контрастирует с критериями мира, где ценятся те, кто помогает властителям завоевывать чужие территории, умножать богатства, укреплять власть, чтобы им завидовали и боялись их.

Но Иисус называет Своими друзьями тех, кто служит Ему в нуждающихся, в самых слабых и беззащитных:

«Все это потому, что Сын Человеческий — совсем другой Царь, Он называет бедных «братьями», отождествляет Себя с голодными, жаждущими, отверженными, больными, заключенными и говорит: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Это Царь, остро ощущающий проблему голода, нужды дома, болезни и тюрьмы (ср. ст. 35-36): к сожалению, эти реалии всегда остаются весьма актуальными. Голодные, бездомные, одетые в лохмотья люди заполоняют наши улицы: мы сталкиваемся с ними каждый день».

Сегодняшний отрывок из Евангелия, продолжает Папа, говорит, что «благословенны» те, кто проявляет милосердие, служа людям, нуждающимся в нашей помощи и общении, не игнорируя их и не отворачиваясь, но давая им пищу, питье, одежду, кров и разделяя их тяготы и нужды. Они – друзья Царя, поскольку следуют Его примеру, проявляя сострадание, милосердие, участие.

«Это объясняется тем, что Иисус, наш Царь, называющий Себя Сыном Человеческим, находит Своих любимых сестер и братьев в самых уязвимых женщинах и мужчинах. Его «царский двор» устраивается там, где есть те, кто страдает и нуждается в помощи».

Завершая размышление, Папа призывает каждого проанализировать собственную жизнь: насколько мы верим в то, что истинная царственность заключается в милосердии, верим ли в силу любви, в то, что милосердие необходимо для верующих, и являемся ли мы друзьями Царя, принимая личное участие в нуждах страдающих людей, которых мы встречаем на своем пути?

«Да поможет нам Мария, Царица неба и земли, любить Иисуса, нашего Царя, в наименьшем из Его братьев».