Албания: умерла 92-летняя католическая монахиня, тайно крестившая и причащавшая в годы гонений

Католическая монахиня, тайно крестившая и причащавшая в годы коммунистических гонений на религию, скончалась 2 января в Албании. Сестре Марии Калете, подвиг которой был отмечен Папой Франциском, было 92 года, пишет «Благовест-инфо».

Коммунистический режим, который возглавлял Энвер Ходжа, был установлен в Албании в 40-е годы прошлого века и пал в 1992 году. По мере укрепления своей власти Ходжа объявил Албанию первой в мире атеистической страной. Храмы и молитвенные дома всех религий были закрыты, служители культа подверглись репрессиям.

Сестра Мария Калета стала широко известна после того, как рассказала о себе в 2014 году в ходе встречи с Папой Франциском, приехавшим в Албанию. Понтифик хорошо запомнил свидетельство женщины и четырьмя годами позже в одной из своих проповедей упомянул о ней, как о «прекрасном примере, явившем служение Церкви как матери».

«Я крестила не только детишек в деревнях – я не отказывала никому, кто стучался в мою дверь», – рассказала Папе Калета. Она вспомнила, как однажды, возвращаясь домой, услышала за спиной чей-то голос. Обернувшись, монахиня увидела мать с ребенком, которая подбежала к ней и попросила крестить младенца. По признанию сестры Марии, сначала она испугалась, потому что знала, что эта женщина – член компартии, и сказала, что у нее нет с собой воды, чтобы совершить таинство. Но женщина настаивала: она сказала, что рядом есть канал с водой. «Тогда я возразила, что мне не во что набрать воду, но она не успокоилась, – рассказывала старая монахиня. – Видя ее веру, я сняла резиновую обувь, набрала в нее воду и крестила ребенка».

Калета родилась 10 ноября 1929 года на севере Албании. В юности почувствовала призвание к монашеству. С помощью своего дяди – католического священника – в 40-е годы девушка поступила в орден стигматинок, однако свои вечные обеты она смогла принести лишь полвека спустя.

С приходом к власти коммунистов монастырь был закрыт, и Калета была вынуждена вернуться жить к родителям. Когда они умерли, она осталась одна.

По благословению священников она хранила дома Святые тайны и причащала ими больных и умирающих.

В 1991 году, когда режим был уже не столь суров, Калета принесла вечные обеты.

«Когда я думаю обо всем этом, я не могу понять, как мы вообще могли вынести такие страдания, – говорила монахиня. – Но я знаю, что Господь давал нам силу, терпение и любовь».