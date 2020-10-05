Аль-Тайиб: мой брат Франциск возвращает человечеству совесть

4 октября верховный имам университета Аль-Азхар д-р Ахмад Аль-Тайиб опубликовал твит, комментирующий энциклику Папы Франциска Fratelli tutti, которая была обнародована в литургический праздник святого Франциска Ассизского.

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Послание моего брата Папы Франциска Fratelli tutti является продолжением Документа о человеческом братстве и раскрывает глобальную реальность, позиции и решения в которой нестабильны, за что расплачиваются уязвимые и отверженные, – пишет верховный имам. – Это послание адресовано людям доброй воли и живой совести, и оно возвращает человечеству его совесть».

В феврале 2019 года верховный имам Аль-Азхара подписал вместе с Папой Франциском в Абу-Даби Декларацию о человеческом братстве ради мира во всём мире и добрососедства. Третья энциклика Святейшего Отца уже во вступлении говорит об этом совместном католико-мусульманском документе и несколько раз упоминает Ахмада Аль-Тайиба.

На презентации энциклики Fratelli tutti в ватиканском Новом зале Синода присутствовал судья Мохамед Махмуд Абдель Салам, генеральный секретарь Комитета по осуществлению Декларации о человеческом братстве.