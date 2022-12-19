Адвентовский привет из прихода Куйбышева (+ ФОТО)

Адвентовский привет из прихода Куйбышева (+ ФОТО)

Декабрь 19, 2022

В приходе Святых Апостолов Петра и Павла (город Новосибирской области) закончились Адвентовские . В нынешнем году их провел миссионер-паллотин о. SAC, настоятель челябинского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Вот небольшая информация из ВК-паблика «Католики Челябинска и Челябинской области»:

«Отец Ян передает привет и несколько фото из прихода г. Куйбышев. Просит о молитве на дорогу назад. Большой привет нашей общине передает отец Дитмар».

А уже совсем скоро мы увидим Младенца Христа…

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна