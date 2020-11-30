«Адвент наступил!» Фоторепортаж из Челябинска

Паблик «Католики Челябинска и Челябинской области» рассказывает о начале благословенного времени подготовки к празднованию Рождества Спасителя в главном приходе региона — храме Непорочного Зачатия Пресвятой девы Марии.

Накануне Адвента в группе прихода на Facebook появилась следующая запись:

«Время сейчас тяжёлое, кто-то болеет, у кого-то нет работы, пандемия продолжается.. Более двух тысяч лет мир переживал разные проблемы — войны, голод, эпидемии и бедность, но одно остаётся неизменным — рождается Младенец Христос, приходит время радостного ожидания Его рождения!

Церковь открыта ради нашей радости — убраны и наряжены храмы, появились Адвентовские венки, состоятся приходские рождественские реколлекции, и завтра мы торжественно зажжем первую свечу! От всего сердца желаем, чтобы эта свеча зажглась и в наших сердцах, сердцах, принадлежащих Господу, в радости и уповании, в предвкушении Рождества!»



О вчерашнем богослужении Первого Воскреснья Адвента в Челябинске расскажет фоторепортаж: