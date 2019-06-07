90 лет городу-государству Ватикан. Этой дате Апостольский нунций в РФ посвятил пресс-конференцию в Москве

90-летию образования государства Ватикан была посвящена пресс-конференция, которую дал 5 июня в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский и историк-ватиканист Алексей Юдин.

В своем выступлении представитель Святого Престола дал краткую историческую справку о государстве Ватикан и его особенностях. Это самое маленькое по территории (меньше половины квадратного километра, 44 га) и «совершенно особое образование в международной системе», как наименовал Ватикан нунций, было создано 11 февраля 1929 года в результате Латеранских соглашений между Королевском Италия и Святым Престолом. Рассказав об основных документах этих соглашений, архиепископ отметил: «Святой Престол принимал аннексию Рима Королевством Италия, а Италия признавала за Папой суверенную власть над Ватиканом. Эта формула дала жизнь новому государству». По его словам, в отличие от других государств, город-государство Ватикан не имеет функции «гарантировать упорядочение общежития граждан», но призван «обеспечить и гарантировать суверенитет и независимость Святого Престола в международной сфере».

Государственное устройство Ватикана также уникально: это теократическая монархия, при этом – выборная и конституционная. Конституция сосредотачивает в руках главы государства – Папы Римского законодательную, исполнительную и юридическую власть, которую «он осуществляет с помощью других», делегируя две первых Госсекретарю и Папской комиссии, а юридическую власть – Трибуналу, пояснил нунций. Значение события, произошедшего 90 лет назад, в том, что оно означало для Святого Престола восстановление территориального суверенитета, хоть и на весьма малой территории, что обеспечивает полную независимость Римского Понтифика от других властей. «Территория функциональна для деятельности Святого Престола, но не является принципиальным вопросом», – пояснил апостольский нунций.

Отвечая на вопрос «Благовест-инфо» о приоритетах деятельности Святого Престола на международной арене, дипломат отметил, что город-государство Ватикан представлен в 11 международных организациях, где Святой Престол возвышает свой голос против исламофобии, антисемитизма и, конечно же, христианофобии, поскольку именно христианские общины наиболее часто подвергаются преследованиям. «Мы работаем над тем, чтобы принять резолюции ООН и других международных организаций, которые не носят обязательного характера, но будут важным посланием обществу и правительствам». Вопрос защиты христиан является частью более широкой повестки дня, которую можно назвать «Свобода вероисповедания для различных религиозных групп», и об этом свидетельствуют недавние визиты Папы Франциска в ОАЭ и Марокко, осенний визит в Мьянму и другие – везде Понтифик поднимал вопросы религиозной свободы и защиты прав национальных и религиозных меньшинств, отметил архиепископ Мильоре.

На пресс-конференции ему был задан традиционный вопрос о возможности визита Папы Римского в Россию. Дипломат не дал определенного ответа, но говорил о развитии межхристианского диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами. «После трех лет работы в России я уверен, что этот диалог идет не только сверху вниз, но и снизу вверх. Если иерархи, священнослужители и миряне обеих Церквей будут лучше знать друг друга и понимать, что мы проповедуем одного Христа, одно Евангелие (я не говорю, что мы должны убрать все различия), мы можем сотрудничать на благо нашей паствы и социальных вопросов, говорить единым голосом о моральных принципах, которые для нас едины», – отметил он.

Священник Игорь Ковалевский, отвечая на тот же вопрос, предостерег от «необоснованного оптимизма… и в плане возможного визита Папы в Россию, и в плане наших отношений с православным миром». Он пояснил, что «в межхристианском диалоге есть много препятствий, несмотря на все достижения». Поэтому, говоря о перспективах визита Папы в Россию, необходимо помнить о христианском смирении: «Мы, как верующие люди, считаем, что Бог способен менять историю, и реально оцениваем наши скромные возможности». Однако он также напомнил про недавние визиты Папы Франциска в Румынию, Северную Македонию, Болгарию – страны с традиционно православным населением, и отметил, что эти встречи «очень способствуют межхристианскому диалогу».

На пресс-конференции также был поднят вопрос об отношении Святого Престола к проблемам миграции и мультикультурализма в Европе. По словам отца Игоря, эти процессы «стимулируют Римско-Католическую Церковь к более активной миссии, к проповеди Евангелия», добавив, что любые исторические события побуждают Церковь к рефлексии, к поиску новых путей проповеди. «В свое время варвары разрушили Рим, но потом стали христианами», – привел он пример. «Всегда будет Рим, и всегда будут варвары. Рим умеет работать с варварами», – продолжил историк Алексей Юдин, применяя понятие «варвары» в самом широком смысле, вне отрицательных коннотаций. «Непростота нынешнего мира – залог нового развития Церкви», – оптимистично настроен он в отношении миссии, как, впрочем, и в отношении межгосударственных отношений. «За последнее время мы видим удивительный, очень доброкачественный прогресс российско-ватиканских межгосударственных отношений и отношений Святого Престола с Русской Православной Церковью – это взаимопересекающиеся измерения и взаимодополняющие друг друга процессы», – этими словами завершилась встреча представителей Католической Церкви с журналистами.

Источник: Благовест-инфо