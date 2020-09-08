8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы

В Церкви не существует традиции праздновать день земного рождения святых. Обычно празднуют день их рождения для жизни вечной (dies natalis), т.е. день смерти. Из этого правила существуют лишь два исключения – Пресвятая Дева Мария и святой Иоанн Креститель. Церковь празднует их рождение как для небесной, так и для земной жизни.

Но если история Рождества Иоанна Крестителя описана в Евангелии от Луки, то относительно обстоятельств Рождества Девы Марии в Новом Завете никаких сведений нет. Нет там и упоминаний о Ее родителях, мы не знаем даже их имен. Этот недостаток восполняет древняя церковная традиция, отражением которой является апокриф под названием «Протоевангелие Иакова», датируемый 170-180 гг. На этот текст как на авторитетный документ ссылались многие Отцы Церкви, среди которых св. Епифаний, св. Андрей Критский, св. Софроний, св. Иоанн Дамаскин, а также Константинопольские патриархи Герман и Фотий. Сюжеты, взятые из «Протоевангелия Иакова», легли в основу таких церковных праздников как Зачатие св. Анны (Непорочное Зачатие Пресвятой Богородицы), Рождество Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также стали источником почитания «святых праведных Богоотец» Иоакима и Анны.

Согласно этому документу, отец Девы Марии носил имя Иоаким и происходил из царского рода Давида, а Ее мать Анна принадлежала к семье священников Иерусалимского храма из рода Аарона. Иоаким и Анна проживали в городе Назарете и были людьми весьма зажиточными и праведными. Тяжелым испытанием для них стала их бездетность, что в то время считалось знаком Божьего неблаговоления или даже наказания. Много испытаний пришлось претерпеть праведным Иоакиму и Анне в этой связи. Они непрестанно молили Бога о даровании потомства. Тем больше была их радость, когда, наконец, Господь на старости лет подарил им долгожданного ребенка – девочку, предназначенную в будущем стать Матерью воплотившегося Божия Сына.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы является одним из древнейших Богородичных праздников. Согласно палестинскому преданию, мать императора Константина Елена построила в Иерусалиме храм Рождества Пресвятой Богородицы уже в первые десятилетия IV века. С датой освящения этого храма – 8 сентября – связана и датировка самого праздника. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы упомянут св. Иоанном Златоустом, св. Епифанием, св. Августином и др., а также в Служебнике Папы Геласия, датируемом концом V века.

События, которые мы вспоминаем празднуя Рождество Пресвятой Богородицы, одновременно и радостны, и важны с богословской точки зрения. Они радостны, поскольку в мир приходит прекраснейшая девушка – «честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим». Они богословски важны, поскольку предвосхищают Ее Богоматеринство – Богоматеринство Той, из Которой «воссияло Солнце Правды, Христос Бог наш». Там, где уже взошла утренняя заря, скоро должно появиться и само солнце.